Tecnología

“No sé cuál metáfora usar”: Elon Musk dijo cuál será el punto en que la humanidad se transformará y será ‘súper avanzada’

Elon Musk aseguró que el mayor desafío para el futuro humano no es tecnológico, sino energético.

David Alejandro Rojas García

1 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
La distancia entre la humanidad actual y una civilización avanzada es mucho mayor de lo que suele imaginarse, según Elon Musk.
Pensar en el futuro de la humanidad no siempre implica imaginar robots o viajes interestelares, algo que parece curioso con Elon Musk, quién ha señalado que el verdadero cambio que definiría una nueva etapa de la civilización tiene que ver con algo mucho más básico y, al mismo tiempo, descomunal: la energía.

Durante una conversación reciente, el empresario explicó que el salto que separa a la humanidad actual de una civilización verdaderamente avanzada es tan grande que incluso las comparaciones habituales se quedan cortas.

Un límite invisible que define el avance humano

Desde hace décadas, científicos y pensadores han intentado medir qué tan avanzada puede considerarse una civilización, una de las ideas más conocidas propone que el progreso no se mide solo por la tecnología visible, sino por la cantidad de energía que una sociedad es capaz de aprovechar para sostener su desarrollo.

En ese marco, una civilización verdaderamente avanzada sería aquella que logra utilizar una porción gigantesca de la energía que produce su propia estrella. No se trata de un cambio gradual ni de una mejora menor, sino de una diferencia abismal frente a lo que hoy ocurre en la Tierra.

Musk explicó en Moonshoots que aprovechar la energía del Sol a gran escala sigue siendo una meta distante.
Durante la charla, Musk dejó claro que el salto hacia una civilización más avanzada no será rápido ni sencillo. Foto: Youtube @peterdiamandis

Musk abordó esta idea durante el pódcast Moonshoots, donde aclaró que alcanzar ese nivel no es algo inmediato ni sencillo.

“El progreso hacia una civilización a escala de Kardashev-2… bueno, digamos que es una aspiración”, afirmó, al reconocer que capturar toda la energía del Sol sigue estando muy lejos del alcance humano.

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Un salto tan grande que no cabe en una comparación

Para poner en contexto la magnitud del desafío, Musk explicó que incluso plantearse metas más modestas ya implica un esfuerzo colosal.

“Si decimos que nuestro objetivo es obtener incluso un millón de veces más de energía del sol, eso sería más de mil veces más energía que podría ser producida en la Tierra”, señaló.

El empresario detalló que solo una fracción de la energía solar llega actualmente al planeta y que multiplicar ese aprovechamiento requeriría escalar varios órdenes de magnitud.

“Estamos muy, muy lejos de tener incluso un millón de veces más de energía del sol”, reconoció.

Al intentar describir ese desafío, Musk admitió que las metáforas habituales no alcanzan.

“No estoy seguro de cuál es la metáfora que usamos aquí, porque el salto de la montaña no es una metáfora suficientemente grande”, dijo, antes de proponer una imagen aún más extrema: “Un puente de gravedad”.

Según explicó, incluso aspirar a una pequeña parte de ese objetivo, como llegar a una fracción mínima de ese millón ya sería algo extraordinario.

“Si intentas llegar a un millón de veces más de energía del sol, estas son tareas muy, muy difíciles”, remarcó.

Para Musk, la razón es clara y atraviesa todos los aspectos del progreso humano: “La energía es el interlupe para todo en este momento”. Sin un salto energético de esa magnitud, cualquier idea de una civilización verdaderamente “super avanzada” seguirá siendo, por ahora, solo una aspiración lejana.

