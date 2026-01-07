Durante años, el antiguo Egipto ha sido una fuente inagotable de misterios contando con pirámides, rituales y jeroglíficos han ofrecido pistas sobre su forma de vida, pero el origen biológico de quienes habitaron esa civilización seguía siendo una incógnita.

Ahora, un descubrimiento sin precedentes acaba de cambiar ese panorama y ha sorprendido incluso a los especialistas más experimentados.

Por primera vez, un grupo internacional de científicos logró reconstruir por completo el mapa genético de una persona que vivió hace más de cuatro milenios en territorio egipcio. El hallazgo no solo rompe una barrera científica histórica, sino que también aporta una nueva mirada sobre las conexiones humanas que existían en tiempos de las primeras pirámides.

Un ADN que sobrevivió al tiempo y al desierto

El gran obstáculo para estudiar la herencia genética del antiguo Egipto siempre fue el clima, el calor extremo y la humedad suelen destruir cualquier rastro biológico, haciendo casi imposible recuperar información genética útil. Sin embargo, en este caso, la historia fue distinta.

Los restos pertenecen a un hombre adulto que fue sepultado en una vasija de cerámica cuidadosamente sellada y colocada dentro de una tumba excavada en roca, en Nuwayrat, una zona ubicada al sur de El Cairo. Ese tipo de entierro, poco común, habría creado un entorno más estable que permitió conservar fragmentos clave de su material genético.

Los resultados del estudio mostraron una herencia mayoritariamente africana con un componente externo. Foto: Museo de Arqueología de Garstang, Universidad de Liverpool

Las pruebas indican que este individuo vivió entre hace 4.500 y 4.800 años, en una etapa crucial de la historia egipcia, cuando el Estado comenzaba a consolidarse tras la unificación del territorio y se sentaban las bases del llamado Imperio Antiguo.

Una herencia que conecta continentes

Al analizar su ADN, los investigadores encontraron un dato que llamó poderosamente la atención. La mayor parte de su herencia biológica de alrededor del 80% se vincula con antiguas poblaciones del norte de África.

“Aproximadamente el 20 % de su ascendencia genética se puede rastrear hasta genomas que representan el Creciente Fértil oriental, incluida Mesopotamia y las regiones circundantes”, señala la investigación publicada en Nature.

Mapas, huesos y pruebas científicas permitieron fechar y contextualizar al individuo de Nuwayrat. Foto: Nature / Museo de Arqueología Garstang, Universidad de Liverpool.

Este resultado sugiere que Egipto no solo intercambiaba bienes, ideas o tecnologías con otras zonas del mundo antiguo, sino también personas. Las migraciones y los contactos humanos habrían sido más frecuentes y profundos de lo que se pensaba hasta ahora, incluso en épocas tan tempranas.

El estudio, publicado en la revista Nature, destaca que esta es la muestra genética más antigua jamás secuenciada en Egipto y que ofrece una prueba directa de la mezcla poblacional en los inicios de esa civilización. Además, abre la posibilidad de analizar nuevos restos en el futuro y reconstruir con mayor claridad cómo se formó la población egipcia antigua.