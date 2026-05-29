Hace unos 80 millones de años, el mundo estaba dividido entre dos grandes monarcas del terror. Mientras el famoso Tyrannosaurus rex dominaba las llanuras terrestres, un coloso de proporciones similares patrullaba las profundidades del océano: el recién identificado Tylosaurus rex.

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A diferencia de los dinosaurios comunes, este animal era un mosasaurio, es decir, un gigantesco reptil que vivía y cazaba exclusivamente en el agua. Este hallazgo permite entender que la naturaleza creó dos versiones del depredador perfecto para entornos totalmente distintos.

Un detective entre fósiles y museos

El descubrimiento de esta nueva especie no ocurrió en una excavación reciente, sino que fue el resultado de una investigación exhaustiva en laboratorios y archivos. Por años, sus restos —encontrados originalmente en Texas— se confundieron con los de otro pariente cercano llamado Tylosaurus proriger.

El hallazgo del Tylosaurus rex no surgió de una nueva excavación, sino de años de análisis de fósiles guardados en museos y laboratorios. Foto: Alderon Games/Path of Titans

Para resolver este misterio, la investigadora Amelia Zietlow realizó una travesía por 22 museos distribuidos en Norteamérica y Europa. Al comparar minuciosamente los huesos, detectó un patrón único que confirmaba que estábamos ante un animal nunca antes descrito de forma oficial.

Diseñado para una mordida implacable

Lo que hacía al Tylosaurus rex un cazador tan temible eran sus adaptaciones físicas, que superaban a las de otros reptiles marinos de su época.

Entre sus características más notables se encontraban:

Dientes de sierra: Sus piezas dentales no eran lisas, sino que tenían bordes aserrados para desgarrar con facilidad.

Sus piezas dentales no eran lisas, sino que tenían bordes aserrados para desgarrar con facilidad. Mandíbulas reforzadas: Poseía músculos mucho más grandes y potentes en la zona de la boca.

Poseía músculos mucho más grandes y potentes en la zona de la boca. Un “refuerzo” en el cráneo: Los científicos hallaron una bolsa ósea adicional (un espacio extra en el hueso del cráneo) que permitía que su estructura resistiera la presión de una mordida extremadamente fuerte.

El titán de 13 metros

En términos de tamaño, este “monstruo” marino no tenía nada que envidiarle a su pariente terrestre. Con una longitud de hasta 13 metros, igualaba las dimensiones del T. rex de tierra, ocupando el puesto más alto de la cadena alimenticia en los mares que en aquel entonces cubrían gran parte de lo que hoy es Norteamérica.

Con hasta 13 metros de largo, el Tylosaurus rex alcanzaba un tamaño similar al del Tyrannosaurus rex terrestre. Foto: Alderon Games—Path of Titan

Como bien señaló el experto Steve Brusatte, este hallazgo representa un escenario de “dos reyes”: uno gobernando el suelo y el otro las olas, ambos con unos 40 pies de largo y una superioridad absoluta en sus respectivos ecosistemas.

¿Dónde ver a este gigante?

Para quienes deseen observar de cerca al ejemplar más completo que existe de esta especie (conocido técnicamente como holotipo o esqueleto de referencia), sus restos se encuentran actualmente en exhibición.

El público puede visitarlo en el Museo de Ciencias y Naturaleza Perot, ubicado en la ciudad de Dallas.