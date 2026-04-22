Hallazgo de dinosaurio de menos de un metro sorprende a científicos: un detalle podría cambiar lo que se sabía de esta especie

¿Qué se podría pensar ante el hallazgo reciente de un dinosaurio? Aunque estos animales han sido estudiados durante siglos, su existencia sigue rodeada de interrogantes que la ciencia aún no logra resolver por completo. Lejos de ser una historia cerrada, los dinosaurios continúan siendo uno de los grandes misterios de la evolución.

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Estos reptiles prehistóricos dominaron la Tierra millones de años antes de la aparición de los seres humanos. Sin embargo, su historia permanece incompleta. Una de las principales razones es la naturaleza fragmentaria del registro fósil: la paleontología depende de restos que han logrado sobrevivir al paso del tiempo, los cuales suelen ser escasos. Huesos, huellas e impresiones ofrecen pistas valiosas, pero rara vez permiten reconstruir con total precisión cómo eran, cómo se comportaban o cómo interactuaban entre sí.

Aun así, nuevos descubrimientos siguen transformando lo que se creía saber. Un estudio publicado en Nature, con apoyo de la National Geographic Society, ha puesto en evidencia que no todos los dinosaurios eran gigantes. El hallazgo de un fósil en la Patagonia aporta nuevas claves sobre los alvarezsaurios, un grupo de dinosaurios notable por su pequeño tamaño.

El fósil corresponde a Alnashetri cerropoliciensis, una especie hallada en La Buitrera, en la provincia de Río Negro. Aunque el primer ejemplar fue descubierto en 2004, investigaciones recientes han permitido comprender mejor sus características.

Los hallazgos como el de Alnashetri cerropoliciensis tienen un valor que va más allá de la descripción de una nueva especie. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este dinosaurio, que vivió hace aproximadamente 95 millones de años, medía cerca de 70 centímetros, pesaba alrededor de un kilogramo y se alimentaba de insectos y pequeños vertebrados. Se trata de uno de los ejemplares más completos y pequeños encontrados en Sudamérica.

El estudio también revela un dato clave: el reducido tamaño de los alvarezsaurios no fue una consecuencia directa de su dieta insectívora, como se pensaba anteriormente. Por el contrario, especies primitivas como Alnashetri ya eran pequeñas antes de desarrollar adaptaciones especializadas, como sus brazos reducidos y un dedo fuerte para excavar. Esto sugiere que su tamaño responde a otros factores evolutivos aún en estudio.

Los alvarezsaurios, en particular, representan un grupo de dinosaurios de tamaño reducido. Foto: Tomada de: National Geograpchic - Gabriel Díaz Yantén.

Este tipo de investigaciones no solo amplía el conocimiento sobre especies específicas, sino que también obliga a replantear ideas generales sobre la evolución de los dinosaurios.

Cada nuevo fósil es una pieza más en un rompecabezas incompleto, que ayuda a entender mejor la diversidad, adaptación y complejidad de la vida en el pasado. Lejos de resolver todos los misterios, descubrimientos como el de Alnashetri cerropoliciensis demuestran que la historia de los dinosaurios sigue abierta y en constante construcción.