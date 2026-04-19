Las aves comenzaron un proceso de evolución obligada por la humanidad: la transformación es inesperada en su fisionomía

El impacto de la actividad humana en el clima global ha forzado a la biodiversidad a entrar en una carrera evolutiva. En las aves esta transformación se manifiesta en cambios de comportamiento pero también en una alteración profunda de su fisionomía que desafía nuestra percepción visual.

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Aunque se suele juzgar el color de un ave por lo que captan los ojos humanos, la verdadera batalla de esta evolución por la supervivencia térmica se libra en espectros de luz que son invisibles a la vista.

El código térmico oculto en las plumas

De acuerdo con un estudio científico publicado en la revista Integrative Organismal Biology: “La coloración animal cumple diversas funciones, como el camuflaje, la comunicación, la termorregulación y la protección contra los rayos UV, entre otras, y puede ser moldeada por presiones selectivas ambientales”

Asimismo, explicaron que: “examinamos tanto la absorbancia UV-NIR como la emitancia MIR en cinco especies de aves: el búho cornudo, la codorniz norteña, el arrendajo de Steller, el gorrión cantor y el cuervo común”.

(Ave: arrendajo de Steller) La investigación se centró en medir la absorción y emisión de energía en cinco especies de aves. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los investigaciones indican que las aves están adaptando su reflectancia en el espectro del infrarrojo cercano (NIR), que representa aproximadamente el 55% de la energía solar que llega a la Tierra. Esta radiación, aunque imperceptible para el ser humano y los depredadores, es determinante en el balance energético del animal.

Las aves en entornos sometidos a un estrés térmico creciente están modificando la capacidad de sus plumas para absorber esta energía. Esta “fisionomía infrarroja” permite que algunas especies gestionen el calor solar sin sacrificar su camuflaje visual, una estrategia que demuestra la complejidad de su respuesta evolutiva ante el acelerado calentamiento global provocado por la humanidad.

Ajustes cromáticos frente al termómetro global

Existen reglas biológicas clásicas, como la regla de Gloger (sugieren que los animales en zonas cálidas y húmedas tienden a ser más oscuros), sin embargo, el análisis de especies como el gorrión cantor (Melospiza melodia) y el colín de Virginia (Colinus virginianus) revela una tendencia adaptativa fascinante: en poblaciones que habitan regiones con temperaturas medias anuales más altas, la absorción de radiación UV-NIR tiende a disminuir.

Estudios en especies como el gorrión cantor revelan adaptaciones frente a climas más cálidos. Foto: Getty Images

Esto significa que estas aves están evolucionando hacia plumajes más reflectantes en climas calurosos para minimizar la carga de calor interna.

En el caso del colín de Virginia, se ha observado que incluso cuando su apariencia visual no cambia drásticamente, sus propiedades de absorción en todo el espectro solar se ajustan para responder al desafío térmico de su hábitat.

En el colín de Virginia, los cambios no siempre se ven, pero sí ocurren a nivel térmico. Foto: Getty Images

Estrategias divergentes: Del cuervo al búho

No todas las aves responden de la misma manera a la radiación. El cuervo común (Corvus corax), por ejemplo, presenta una paradoja: las poblaciones en climas más cálidos pueden mantener o incluso aumentar su absorción de energía. Esto se debe a que en aves que realizan vuelos activos, el plumaje oscuro absorbe el calor en la superficie, donde el viento puede disiparlo por convección antes de que llegue a la piel, protegiendo así al animal del sobrecalentamiento durante el esfuerzo físico.

El cuervo común rompe la regla al mantener o aumentar su absorción en climas cálidos. Foto: Getty Images

Por el contrario, aves nocturnas como el búho cornudo (Bubo virginianus) muestran una mayor variabilidad y una presión selectiva menor sobre sus propiedades de reflectancia solar, dado que su actividad principal ocurre cuando la carga de radiación es nula.

Las aves nocturnas, como el búho cornudo, enfrentan una menor presión frente a la radiación solar. Foto: Getty Images

Un futuro de transformaciones sutiles

La transformación física de las aves bajo la presión humana es un proceso dinámico y multifacético. No solo varía entre especies, sino que se manifiesta de forma distinta según el hábitat, ya sea en espacios abiertos con alta exposición solar o en bosques cerrados.

Aunque los cambios en la emisión de infrarrojo medio (MIR) —la capacidad de soltar calor hacia el espacio— parecen ser más estables y leves entre poblaciones, la evolución está operando en márgenes muy estrechos de eficiencia térmica.

Esta reconfiguración de la fisionomía aviar subraya la importancia de mirar más allá de lo visible para comprender cómo la fauna intenta compensar el desequilibrio climático que hemos provocado

“Es necesario seguir considerando la radiación infrarroja para obtener una visión completa de la diversidad fenotípica de los animales y sus posibles respuestas a los cambios térmicos”, concluyó la investigación.