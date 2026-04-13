¿Está en Cali? Así puede disfrutar la exposición ‘Aves del Trópico’ en el Museo de Ciencias Naturales

Si es amante de las aves y la naturaleza, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de Inciva, extiende una invitación a vallecaucanos y visitantes para disfrutar de la exposición temporal ‘Aves del Trópico’, la cual estará disponible en el primer piso del Museo Departamental de Ciencias Naturales ‘Federico Carlos de Juan Valencia’, situado en el corazón de Santiago de Cali, en donde comienza la Avenida Roosevelt.

De acuerdo con la entidad, “se trata de una experiencia educativa que permite descubrir y comprender la diversidad y riqueza de los ecosistemas tropicales, como una apuesta por la divulgación científica”.

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La exposición reúne en total 18 especies emblemáticas, entre ellas carpinteros, carriquíes, barraqueros, pericos frentirrojos, guacamayas bandera, turpiales y otras aves representativas, exhibidas a través de 24 piezas de taxidermia de la colección científica del Museo Departamental de Ciencias Naturales.

A lo largo del recorrido, los visitantes que se animen a visitar este espacio podrán disfrutar de una mirada cercana y detallada a la morfología, el comportamiento y la diversidad de estas especies, conocidas por cumplir “funciones esenciales para el equilibrio ecológico y la salud ambiental, como la polinización, el control biológico y la dispersión de semillas”, explicó la funcionaria Emily Vanessa Vélez.

Museo Departamental de Ciencias Naturales ‘Federico Carlos de Juan Valencia’, Foto: Cortesía - Gobernación del Valle del Cauca / API

Días y horarios para disfrutar la exposición ‘Aves del Trópico’

Los interesados podrán asistir con entrada libre de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; los sábados, de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.; y los domingos y festivos, de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.

Lady Morelo, bióloga de Inciva, destacó la importancia de esta exposición como una oportunidad clave para fortalecer el conocimiento y fomentar la apropiación de la biodiversidad de los ecosistemas tropicales de la región y del país.

“Las aves del trópico son importantes porque están asociadas a ecosistemas que actualmente se encuentran en algún grado de amenaza, como los bosques secos, los manglares y los humedales, altamente representativos del Valle del Cauca. Estas especies cumplen funciones muy particulares e importantes”, precisó la experta.

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Con este tipo de iniciativas, abiertas tanto a los vallecaucanos como a visitantes de otras regiones, la Gobernación del Valle del Cauca continúa consolidando y reafirmando su compromiso con la promoción del conocimiento científico y la divulgación de saberes que acercan a la ciudadanía a su entorno.

A través de estos espacios, además de centrarse en impulsar el aprendizaje, también se busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de proteger, conservar y valorar el patrimonio natural y cultural.