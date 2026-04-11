El departamento de Boyacá es uno de los destinos más atractivos y encantadores de Colombia.

Uno de sus 123 municipios es Panqueba, ubicado a 238 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población se conformó antes de la conquista y estuvo gobernada por el cacique de nombre Juan Panqueba.

“La tribu que habitaba en este pueblo la constituían los laches, indios de condiciones morales distintas a las de los chibchas. Rendían culto a las piedras, a las lagunas y a sus propias sombras”, señala el portal.

Su fundación española se dio en 1625 por Hernán Pérez de Quesada. Fue erigido en parroquia en 1630.

Así es el pueblo boyacense conocido como la ‘tierra de los chicharrones de cuajada’, un destino imperdible a dos horas de Tunja

Economía

En materia económica, las condiciones físicas y climáticas del municipio permiten llevar a cabo actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria. Los productos más representativos del municipio son la cebolla, el frijol, el maíz y el trigo.

Panqueba, Boyacá Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Panqueba/API.

Sitios de interés

En materia de atractivos, uno de los principales es el Parque Nacional Natural El Cocuy, cuya jurisdicción comparte con varios municipios. Lugareños y visitantes pueden disfrutar de los escenarios naturales que este sitio ofrece, señala Situr.

El Cerro y mirador Cruz de Mayo, la Cascada Natura de El Obraje, la Reserva forestal Franco, el Templo de Nuestra Señora la Virgen de la Salud con otros lugares destacados.

Cultura y gastronomía

En relación con los principales eventos culturales, se destacan las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud, a las que acude un gran número de feligreses católicos, así como las ferias y fiestas tradicionales, que se celebran cada año en el mes de agosto.

El cumpleaños de Panqueba, que se festeja cada 23 de marzo; el Día del Campesino, que se celebra en junio; el Carnaval de la Alegría y el Festival de la Mazorca, que se conmemoran en el mes de agosto; y el Aguinaldo Panquebano, en el mes de diciembre, son otras celebraciones de relevancia.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

En cuanto a la gastronomía, entre las principales comidas se encuentran los besitos panqueños, las sopas de pan, el machucao con chicharrones, los chorotes con gallina, el mute ruyas (de maíz y trigo), la papa chorreada con mazorca, las arepas con queso o cuajada, los abejones de maíz, el cordero al horno, el cuchuco de trigo con espinazo y la mazamorra chiquita. Además, hay múltiples platos a base de mazorca: envueltos, sarapa, mazorca asada, mazorcada, mazorca frita, mute, torta, entre otros.