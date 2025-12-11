Boyacá resulta un destino imperdible para visitar en estas vacaciones. Es un territorio que les ofrece a los turistas una amplia lista de atractivos que resultan llamativos por su historia, belleza natural y cultural y también porque en ellos es posible realizar planes diferentes y únicos.

Para quienes buscan relajación y momentos tranquilos en medio de la naturaleza y de un ambiente acogedor, en Boyacá hay varios lugares en los que es posible disfrutar de aguas termales, mientras se da un baño relajante y se busca recuperación de posibles afecciones de salud. Estas son cuatro opciones que vale la pena conocer.

Sáchica, muy cerca de Villa de Leyva

Este destino está ubicado a pocos minutos de Villa de Leyva, así que si el turista está de paso por este bello pueblo colonial, puede darse una escapada para disfrutar de las aguas termales de Sáchica.

Las termales La portada de la Villa se encuentran en el municipio de Sáchica. | Foto: La Portada de la Villa/API.

En este municipio se encuentra La portada de la villa, pozos termales situados entre las montañas semidesérticas del alto Ricaurte, un lugar ideal para conectar con la naturaleza y alejarse por unos momentos del estrés del día a día.

Allí los turistas tienen la oportunidad de recorrer diversos circuitos que les permiten experimentar diferentes temperaturas del agua, aprovechando sus propiedades curativas. El agua termal de Sáchica se distingue por su rica composición mineral, que incluye hierro, bicarbonatos y sulfatos, elementos que se dice aportan beneficios para la salud.

Zetaquira y su cascada termal más alta

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio boyacense es bañado por aguas termales de importantes propiedades y uno de los aspectos más importantes es que allí los viajeros se encuentran con la cascada termal más alta de Colombia.

En este destino los viajeros disfrutan de estas aguas, ya sea en piscinas, yacimientos o en cascadas. En el lugar también hay oferta de hospedaje, restaurante, salón de juegos, senderos con caminatas guiadas y servicios de cabalgata, entre otros.

Zetaquira es uno de los municipios con oferta de aguas termales en Boyacá. | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Las termales de Cuítiva

A dos horas de Tunja se encuentra Cuítiva con las termales de El Batán. Se dice que las termales de esta zona son ricas en bicarbonato y especialmente beneficiosas para aliviar diversas afecciones. Según información de su página web, todos los servicios en El Batán están diseñados para aprovechar al máximo las propiedades del agua y sus componentes, brindando un espacio para el descanso, la salud y la relajación de los visitantes.

Además de los circuitos termales, El Batán ofrece una variedad de alternativas para disfrutar, como baños turcos naturales generados por el vapor del agua termal, alojamiento, un restaurante y cabinas de masajes. También cuentan con el servicio de pasadía.

Paipa, reconocida por sus termales

Sin duda, cuando se piensa en termales en Boyacá, lo primero que los turistas imaginan es Paipa, un municipio en el que también se pueden vivir otras experiencias como caminar por senderos ecológicos y realizar actividades al aire libre.

Termales de Paipa, Boyacá | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Paipa, Boyacá / API