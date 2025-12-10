Suscribirse

El pueblo de Boyacá que más allá de ofrecer una experiencia turística, brinda un encuentro con la esencia del campo

Ubicado en pleno corazón del Valle de Tenza, este destino sumerge a sus visitantes en un viaje al alma rural de Colombia.

Redacción Turismo
10 de diciembre de 2025, 12:24 p. m.
El único pueblo boyacense nominado por ONU Turismo fue Sutatenza, un municipio con alto valor histórico para los colombianos.
Si está buscando una experiencia turística fuera de lo convencional, Boyacá puede ser el destino ideal para su próxima aventura, especialmente en Sutatenza, un municipio situado en el suroriente del departamento, en pleno corazón del Valle de Tenza.

Este pueblo se encuentra a una altura de 1.960 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, según datos de la Alcaldía Municipal.

Desde Tunja, la capital de Boyacá, se encuentra a unos 118 kilómetros, mientras que desde Bogotá, la capital colombiana, está a unos 125 kilómetros.

¿Por qué visitar este pueblo boyacense?

Entre los diferentes aspectos que hacen de este municipio un destino único, se destaca su capacidad de ofrecer una experiencia turística diferente, que conecta a sus visitantes con la esencia del campo.

Sus colinas verdes y cielos despejados hacen de este pueblo un lugar perfecto para relajarse y desconectarse del bullicio de la ciudad, a menos de 4 horas de viaje desde Bogotá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo del trayecto puede variar por distintos factores como punto y hora de partida, estado de las vías, condiciones climáticas, entre otros.

Sutatenza, Boyacá
Así es Sutatenza, Boyacá | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Sutatenza - Boyacá

Muchos lo conocen como la puerta d entrada al Valle de Tenza, un corredor natural que une a varios pueblos de Boyacá y Cundinamarca, ideal para caminatas, cabalgatas, practicar ciclomontañismo o para tomar fotografías de paisajes fascinantes.

Otro tesoro natural que lo rodean y que enamora a los viajeros es la represa La Esmeralda, un espejo de agua cuya superficie refleja las montañas circundantes creando un escenario de cuento. Allí, los visitantes pueden realizar diferentes actividades al aire libre, como paseos en bote, kayak o simplemente disfrutar de un picnic en sus orillas.

Además, al estar rodeada de municipios como Macanal, Almeida, Somondoco, Guateque y Chivor —zona esmeraldera de Boyacá—, la represa también se ha popularizado como punto de partida para conocer minas, senderos y miradores.

@manuelgzaratelopez

¿Conoces #Sutatenza? 😍🤠 Pues está entre los 8 pueblitos más bellos y turísticos de Colombia 🤩 Échese la pasadita y lo conoce 💚♥️🫶🏼 Mi #ValleDeTenza es hermoso 😍 #Boyacá #MomotusAventuraViva #BoyacáEsParaVivirla #guiadeturismo #TurismoPorBoyacá

♬ sonido original - Manuel Ginalbert

Mientras se recorre este embalse, los viajeros también pueden hacer avistamiento de aves, pues es refugio de varias especies como el cucarachero, la tingua bogotana y el azulejo real. Estos detalles transforman esta zona en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza.

Como parte de la experiencia que ofrece con la esencia del campo, Sutatenza se distingue por su vocación para enseñar, destaca el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), animando a sus visitantes a participar en talleres de oficios tradicionales, como preparar pan de maíz con técnicas que han sido heredadas por sus antepasados.

También se puede aprender a tejer con fibras naturales, como el chin, creando canastos, esteras y mochilas, entre otras piezas únicas y llenas de identidad.

