El depredador más extraño y letal del océano que inquieta a los científicos: su boca descomunal traga presas en segundos

Una de las características más fascinantes del mundo natural es la enorme diversidad de especies marinas. Muchas ya han sido descubiertas, mientras que otras siguen siendo objeto de estudio para los científicos, quienes buscan comprender su comportamiento en las profundidades del océano.

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Aunque este interés ha existido desde hace décadas, los avances tecnológicos han facilitado y acelerado los hallazgos, abriendo nuevas oportunidades para la investigación. Este es el caso del rape, uno de los peces más curiosos y llamativos del océano.

De acuerdo con información de National Geographic, el rape (Lophius piscatorius) es un depredador que destaca por su peculiar estrategia de caza basada en el engaño, lo que le ha valido el significado de “pescador” en su nombre científico.

Habita principalmente en los fondos marinos, desde aguas poco profundas hasta cerca de los 1.000 metros de profundidad. Su distribución abarca el Atlántico norte, el mar Mediterráneo y el mar Negro, extendiéndose desde Islandia hasta Namibia.

En lugar de perseguir, utiliza el camuflaje: se entierra y espera inmóvil a que las presas se acerquen. Foto: Getty Images

A diferencia de otros depredadores, no persigue a sus presas. En cambio, se entierra parcialmente en la arena o el fango y permanece inmóvil hasta que algún animal se acerca lo suficiente. Su mayor ventaja no es la velocidad, sino la paciencia, lo que le permite pasar largos periodos sin alimentarse. Sin embargo, cuando lo hace, puede ingerir grandes cantidades de alimento.

Su método de caza se basa en el uso del illicium, una prolongación en la cabeza que funciona como señuelo para atraer a sus presas. Una vez que estas se acercan, su gran boca y sus afilados dientes le permiten succionarlas y retenerlas con facilidad, mientras su cuerpo permanece camuflado en el fondo marino.

Su nombre científico hace referencia a su comportamiento, ya que actúa como un “pescador” que atrae a sus presas. Foto: Getty Images

El rape puede medir entre 35 y 60 centímetros, aunque algunos ejemplares alcanzan hasta 2 metros de longitud y cerca de 58 kilogramos de peso. Es una especie longeva: las hembras pueden vivir hasta 25 años, lo que, sumado a su lento proceso de maduración, la hace especialmente vulnerable a la sobrepesca.

En cuanto a su reproducción, libera millones de huevos en una larga cinta gelatinosa que flota en el agua. Además, presenta dimorfismo sexual: las hembras son más grandes, viven más tiempo y tardan más en alcanzar la madurez, por lo que su captura tiene un impacto directo en la población.