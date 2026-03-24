Impactante hallazgo en el Mediterráneo: científicos analizan la aparición de un tiburón blanco

En un entorno marino que suele relacionarse con turismo y tranquilidad, un hallazgo inesperado sorprende a la comunidad científica sobre la presencia de grandes depredadores. El 20 de abril de 2023, unos pescadores capturaron accidentalmente un tiburón blanco juvenil frente a la costa oriental de la península.

El ejemplar, de aproximadamente 2,1 metros y entre 80 y 90 kilos, llamó la atención por tratarse de una especie poco común en estas aguas. Tras este hecho, investigadores del Instituto Español de Oceanografía, junto con la Universidad de Cádiz, analizaron registros históricos que abarcan más de un siglo, desde 1862 hasta 2023.

El gran tiburón blanco, una de las especies más letales en el océano. Foto: ullstein bild via Getty Images

Los resultados sugieren que el tiburón blanco no ha desaparecido completamente del Mediterráneo español, sino que su presencia sería muy ocasional, descrita como una especie de “población fantasma” difícil de detectar.

La identificación del ejemplar fue confirmada mediante estudios genéticos. Sin embargo, los expertos insisten en mantener la cautela, ya que no existen evidencias suficientes para afirmar una recuperación de la especie. También advierten que este tipo de registros podría estar influenciado por mejoras en los sistemas de monitoreo y reporte en los últimos años.

Tiburones sorprenden a la ciencia: estudio revela un comportamiento inesperado que podría cambiar lo que se sabe de ellos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los científicos fue la edad del ejemplar capturado. El hecho de que se tratara de un tiburón blanco juvenil no es un detalle menor, ya que introduce una hipótesis clave desde el punto de vista ecológico.

Según explicó el investigador José Carlos Báez, la presencia de individuos jóvenes podría indicar que la especie no solo transita por la zona, sino que eventualmente podría estar desarrollando parte de su ciclo de vida en el Mediterráneo.

Las aguas azules del Mar Mediterráneo. Foto: Getty Images / Athanasios Gioumpasis

En términos sencillos, el hallazgo abre la posibilidad de que estos tiburones nazcan o crezcan en esta región, lo que cambiaría la comprensión actual sobre su distribución. Sin embargo, los expertos insisten en la cautela. Desde el CSIC subrayan que, por ahora, no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar la existencia de áreas de reproducción en aguas españolas.

El estudio también amplió el análisis más allá de los avistamientos directos. Los investigadores recopilaron señales indirectas de la presencia del tiburón blanco, como ataques o marcas de depredación en tortugas bobas.

Asimismo, encontraron una relación temporal entre los registros del tiburón y la migración del atún rojo desde el Atlántico. Este patrón sugiere que la disponibilidad de alimento podría influir en los desplazamientos de la especie, contribuyendo a entender mejor su comportamiento en un entorno donde su presencia sigue siendo poco frecuente e impredecible.