Estudio científico reveló datos inéditos sobre los mosquitos: un estudiante soportó cientos de picaduras durante varios minutos

Cuando un bar está lleno de gente no es porque los clientes se hayan seguido unos a otros, sino porque algo interesante tiene. Algo parecido ocurre con los mosquitos: una nueva investigación, publicada en la revista Science Advances, acaba de confirmar que estos insectos no se mueven en grupo, sino que cada uno es atraído individualmente por las mismas señales.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores recurrieron incluso a un cebo humano: el estudiante Chris Zuo, del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, pasó unos cuatro minutos dentro de una habitación con un centenar de mosquitos hambrientos, vestido únicamente con un traje de malla que supuestamente debía protegerlo. Al salir, su piel estaba cubierta de picaduras.

¿Su lengua puede girar 180 grados? La verdadera razón científica detrás de los movimientos que parecen imposibles

“Cuatro minutos es demasiado”, escribió después en una nota enviada a los investigadores junto a fotos de las numerosas picaduras en su piel. Aquella breve “masacre”, como describió uno de los investigadores en The Conversation, formó parte de una investigación que se prolongó durante tres años para comprender mejor el comportamiento de estos insectos.

Pese a lo trivial que pueda parecer descifrar cómo se mueven los mosquitos, es una cuestión fundamental para la salud pública. La ciencia los considera uno de los animales más peligrosos para las personas: transmiten enfermedades como el dengue o la malaria y causan más de 770.000 muertes al año.

El mosquito "Aedes aegypti" transmite enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla y causa más de 770.000 muertes al año. Foto: Getty Images/iStockphoto

De las 3.500 especies conocidas, alrededor de 100 han evolucionado para atacar específicamente a los humanos. Entre ellas destaca Aedes aegypti, también llamado mosquito de la fiebre amarilla por ser el vector de esa enfermedad. Muy común en el sureste de Estados Unidos y otras regiones del mundo, esta especie utiliza diversas señales para localizar a sus huéspedes humanos y fue la elegida para este estudio.

¿Cómo vuelan los mosquitos: un modelo en 3D?

La investigación, llevada a cabo por científicos de dos centros estadounidenses, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Georgia Tech, ha permitido visualizar en 3D el comportamiento de vuelo de los mosquitos, lo que podría redundar en mejores estrategias de control y captura de estos insectos.

El modelo matemático desarrollado por los investigadores predice hacia dónde vuela el mosquito hembra en busca de sangre humana. Foto: DW

Esa visualización tridimensional del modelo de vuelo ha permitido saber que un mosquito localiza a su presa con la ayuda de ciertas señales de su entorno, como la silueta de una persona y el dióxido de carbono (CO2) que esta exhala.

En concreto, los investigadores realizaron tres experimentos con entre 50 y 100 mosquitos, en los que se han recopila más de 53 millones de puntos de datos y más de 477.220 trayectorias de vuelo.

Como resultado, han creado un modelo matemático que predice cómo y hacia dónde volarán las hembras de mosquito para alimentarse de los seres humanos, o, dicho de otro modo: sus reglas de vuelo. El modelo está disponible en una página web interactiva en abierto para que puedan usarlo otros investigadores.

Estudio científico reveló la verdadera razón por la que aparecen las canas y no sería solo la edad

Los mosquitos no siguen al grupo, sino las señales

“Nuestros experimentos indican que los mosquitos se agrupan no porque sigan al grupo, sino que cada uno capta señales de forma independiente y acaban encontrándose en el mismo lugar al mismo tiempo”, señala uno de los autores, David Hu, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Georgia Tech.

“Es como un bar abarrotado. Los clientes no están allí porque se hayan seguido unos a otros hasta el bar. Les atraen las mismas señales: las bebidas, la música o el ambiente. Lo mismo ocurre con los mosquitos. En lugar de seguir al líder, el insecto sigue las señales y, casualmente, llega al mismo lugar que los demás”, explica el investigador.

El sitio web interactivo y su modelo matemático muestra cómo los mosquitos giran, aceleran y desaceleran en función de señales visuales y el CO2.

Si perciben tanto señales visuales como químicas, como ver una silueta y oler dióxido de carbono, la persona está perdida Foto: GOBIERNO DE CANARIAS

Silueta y dióxido de carbono: el sistema de caza del mosquito

Cuando solo reciben la señal de la silueta de la persona, los mosquitos adoptan un enfoque de paso rápido, se lanzan rápidamente hacia el objetivo y luego se alejan volando si no detectan ninguna otra señal que confirme la presencia de un huésped.

Si no pueden ver un objetivo, pero perciben una señal química, como el dióxido de carbono que exhala, los mosquitos realizan ‘vuelos de reconocimiento’, reduciendo la velocidad y revoloteando de un lado a otro para mantenerse cerca de la fuente.

Ahora, si perciben tanto señales visuales como químicas, como ver una silueta y oler dióxido de carbono, la persona está perdida: vuelan alrededor de ella a una velocidad constante mientras se preparan para aterrizar, de forma muy similar a un tiburón que rodea a su presa.

*Con información de DW.