Estudio científico reveló la verdadera razón por la que aparecen las canas y no sería solo la edad

Las canas suelen asociarse directamente con el paso del tiempo y el envejecimiento natural. No obstante, recientes investigaciones científicas sugieren que su aparición no estaría ligada únicamente a la edad, sino a ciertos procesos biológicos que influyen en el comportamiento de las células encargadas de dar color al cabello.

Un estudio publicado en la revista Nature y desarrollado por expertos de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York reveló que las células madre de los melanocitos, responsables de la pigmentación capilar, pueden dejar de producir la proteína que da color al cabello cuando permanecen inmóviles durante mucho tiempo.

Este descubrimiento cambia la comprensión sobre cómo se forman las canas y plantea nuevas posibilidades para la ciencia. Los investigadores señalan que, si estas células recuperan su movilidad y funcionamiento, podría existir la posibilidad de revertir el proceso en el futuro.

Los experimentos realizados con ratones permitieron a los científicos analizar el comportamiento de las células madre de los melanocitos (McSC) dentro de los folículos pilosos en desarrollo. En condiciones normales, estas células se desplazan entre distintos compartimentos del folículo, espacios que favorecen su maduración y les permiten adquirir la proteína necesaria para transformarse en células encargadas de aportar color al cabello.

Este descubrimiento cambia la comprensión sobre cómo se forman las canas y plantea nuevas posibilidades para la ciencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante este proceso, las McSC cambian de estado a medida que migran entre estas zonas del folículo piloso, lo que constituye una de sus principales características. Sin embargo, los investigadores observaron que en ciertas situaciones estas células pueden quedar atrapadas en una región específica conocida como la protuberancia del folículo.

En ese punto del folículo, las proteínas WNT son las responsables de activar a las células para que se regeneren como células pigmentarias. Cuando las McSC permanecen inmóviles y no logran desplazarse, pierden la capacidad de regenerarse, dejan de producir pigmento y, en consecuencia, el cabello comienza a tornarse gris o blanco.

Las canas aparecen debido a una combinación de factores biológicos y genéticos. Foto: Getty Images

“Estos hallazgos sugieren que la movilidad de las células madre de los melanocitos y su diferenciación reversible son claves para mantener el cabello sano y con color”, precisó la investigadora principal del estudio, Mayumi Ito.

Los mecanismos identificados por los científicos plantean una posibilidad prometedora: que el mismo proceso de inmovilización de las células madre de los melanocitos también se presente en los seres humanos. De confirmarse esta hipótesis, los especialistas podrían desarrollar estrategias para prevenir o incluso revertir la aparición de las canas, reactivando el desplazamiento de estas células dentro de los folículos pilosos, un movimiento fundamental para la producción de pigmento.

Los resultados del estudio indican que las células que logran mantenerse en movimiento conservan su capacidad de aportar color al cabello. Sin embargo, este sistema comienza a deteriorarse con el envejecimiento, lo que ayuda a explicar por qué el cabello pierde pigmentación de manera progresiva con el paso de los años.