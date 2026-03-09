El misterio de los zurdos: científicos revelan la razón por la que la zurdera no ha desaparecido

Ser zurdo continúa siendo una característica poco frecuente dentro de la población mundial. Se estima que solo cerca del 10% de las personas utiliza principalmente la mano izquierda para realizar sus actividades diarias.

Aunque la cifra es reducida, llama la atención de la comunidad científica porque se ha mantenido prácticamente constante a lo largo de la historia. Este dato despierta la curiosidad entre los investigadores: si la mayoría de los seres humanos es diestra, ¿por qué la zurdera no ha desaparecido con el paso del tiempo?

Estudio científico reveló que las personas nacidas en estos meses podrían tener mayores probabilidades de vivir más

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara, en Italia, planteó una posible explicación relacionada con la forma en que las personas enfrentan los escenarios de cooperación y competencia.

De acuerdo con sus hallazgos, quienes utilizan la mano derecha suelen adaptarse mejor a entornos colaborativos. En contraste, las personas zurdas podrían mostrar ventajas en situaciones competitivas, lo que ayudaría a entender por qué esta característica se ha mantenido presente en la población a lo largo de los años.

La investigación se basa en un principio de la teoría de juegos aplicado a la evolución, conocido como estrategia evolutivamente estable (EEE). Este enfoque plantea que ciertos rasgos podrían mantenerse dentro de una población incluso si son minoritarios, siempre que aporten beneficios en determinadas situaciones.

Las personas zurdas podrían mostrar ventajas en situaciones competitivas. Foto: 123RF

En el caso de la zurdera, los científicos señalan que existe un beneficio ligado a su baja frecuencia. Como la mayoría de las personas es diestra, enfrentarse a alguien que utiliza principalmente la mano izquierda puede resultar menos predecible. Esta diferencia hace que los movimientos o reacciones de los zurdos puedan sorprender con mayor facilidad a quienes están acostumbrados a interactuar con diestros.

Sin embargo, la posible ventaja de las personas zurdas depende de que sigan siendo una minoría dentro de la población. Si el número de zurdos aumentara de forma considerable, el llamado “factor sorpresa” desaparecería, ya que los demás se acostumbrarían a interactuar con ellos con mayor frecuencia.

La posible ventaja de las personas zurdas depende de que sigan siendo una minoría dentro de la población. Foto: Getty Images

Con el fin de analizar esta hipótesis, investigadores del Departamento de Psicología diseñaron una serie de experimentos enfocados en estudiar la relación entre la lateralidad —es decir, la preferencia por una mano— y distintos aspectos de la competitividad. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Scientific Reports.

En el primer experimento participaron cerca de 1.100 personas. Los datos indicaron que quienes mostraban una lateralidad más inclinada hacia la izquierda registraban niveles más altos de competitividad y menor predisposición a evitar la competencia por estrés. Además, cuando los expertos compararon participantes con lateralidad muy marcada, los zurdos obtuvieron puntuaciones superiores en indicadores de hipercompetitividad.

Los apellidos que podrían revelar ascendencia árabe: estudio identificó raíces que muchos desconocen

El segundo experimento abordó el tema desde otro ángulo. En este caso participaron 48 personas —mitad diestras y mitad zurdas, con igual número de hombres y mujeres— que realizaron una prueba de laboratorio conocida como pegboard, diseñada para medir la destreza manual mediante un tablero con clavijas.

Los resultados no revelaron diferencias significativas entre ambos grupos ni una relación clara entre lateralidad y competitividad. Esto sugiere que la posible ventaja competitiva asociada a la zurdera no estaría vinculada con habilidades motoras superiores.