Estudio científico reveló que las personas nacidas en estos meses podrían tener mayores probabilidades de vivir más

La ciencia continúa investigando los factores que determinan la longevidad, y algunos estudios sugieren que el mes de nacimiento podría influir en la esperanza de vida. El lugar y el momento en que nacemos parecen condicionar ciertos aspectos de nuestra existencia, revelando elementos inesperados que podrían influir en el envejecimiento.

En Colombia, los supercentenarios o superlongevos —personas que han alcanzado los 110 años o más— se han convertido en un modelo de salud y resistencia. Curiosamente, su alimentación y rutina diaria no difieren de la del resto de su generación, y han enfrentado los mismos retos históricos y sociales.

Grupo de mujeres mayores compartiendo Foto: Getty Images

El Instituto Europeo de Nutrición y Salud señala que alcanzar los 100 años es un proceso complejo, en el que la genética, el entorno social y los hábitos de vida saludables desempeñan un papel clave en la longevidad de las personas.

Esto sugiere que factores ocultos, posiblemente ligados a la genética, el entorno o incluso a su fecha de nacimiento, podrían explicar este fenómeno que sigue siendo un enigma para científicos y curiosos por igual.

De acuerdo con el análisis realizado por el grupo de trabajo ‘Análisis de la longevidad’ del Colegio de Actuarios de Cataluña de España, que examinó más de 17 millones de registros de fallecidos entre 1975 y 2022, la mayoría de los centenarios nacieron entre enero y abril.

Según Jaime García Moral, director del estudio, enero concentra un 40% más de nacimientos de personas longevas que julio, demostrando que los meses de nacimiento podrían influir en la posibilidad de alcanzar los 100 años o más. Estos datos sugieren que ciertos periodos del año están asociados con una mayor esperanza de vida.

La longevidad de las personas puede depender de una combinación de factores genéticos, sociales y de estilo de vida. Foto: Getty Images

Aunque todavía se desconoce por completo qué permite a los centenarios alcanzar edades avanzadas con buena salud, varios factores parecen jugar un papel importante. Según los investigadores destacan la alimentación, la actividad física, el lugar de residencia, el nivel económico y el acceso a servicios de salud.

Sin embargo, pese a los avances tecnológicos en medicina, existen elementos que podrían limitar esta longevidad, como el cambio climático, las desigualdades sociales y económicas, y la aparición de nuevas enfermedades, factores que podrían afectar la capacidad de las personas para vivir más años con calidad de vida.