Longevidad

Estudio científico reveló que las personas nacidas en estos meses podrían tener mayores probabilidades de vivir más

Factores como la genética, el entorno o la fecha de nacimiento podrían explicar este misterio de la longevidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de marzo de 2026, 2:32 p. m.
La fecha de nacimiento podría influir en su longevidad
La fecha de nacimiento podría influir en su longevidad Foto: Getty Images/PhotoAlto

La ciencia continúa investigando los factores que determinan la longevidad, y algunos estudios sugieren que el mes de nacimiento podría influir en la esperanza de vida. El lugar y el momento en que nacemos parecen condicionar ciertos aspectos de nuestra existencia, revelando elementos inesperados que podrían influir en el envejecimiento.

En Colombia, los supercentenarios o superlongevos —personas que han alcanzado los 110 años o más— se han convertido en un modelo de salud y resistencia. Curiosamente, su alimentación y rutina diaria no difieren de la del resto de su generación, y han enfrentado los mismos retos históricos y sociales.

La alimentación tiene un impacto significativo en la longevidad
Grupo de mujeres mayores compartiendo Foto: Getty Images

El Instituto Europeo de Nutrición y Salud señala que alcanzar los 100 años es un proceso complejo, en el que la genética, el entorno social y los hábitos de vida saludables desempeñan un papel clave en la longevidad de las personas.

Esto sugiere que factores ocultos, posiblemente ligados a la genética, el entorno o incluso a su fecha de nacimiento, podrían explicar este fenómeno que sigue siendo un enigma para científicos y curiosos por igual.

Tecnología

Su televisor necesita esta configuración ahora mismo para evitar errores de carga o interrupciones que afectan la experiencia

Tecnología

El botón del televisor que puede hacerle la vida más fácil al ver películas o series: así se llama y está en el control remoto

Tecnología

Apple alista nuevos dispositivos “Ultra”: iPhone plegable, MacBook con pantalla OLED táctil y AirPods de próxima generación

Tecnología

La medida de Google en su popular navegador para proteger los dispositivos Android de ciberataques

Tecnología

¿Con interferencias y mala conexión wifi? Preste atención a este detalle para disfrutar de una red más rápida y estable

Tecnología

Las huellas dactilares no son para identificarnos: la biología confirmó por qué las tenemos y para qué sirven verdaderamente

Tecnología

Expertos lanzan preocupante advertencia: nueva amenaza podría estar enfermando a millones de personas sin que lo noten

Tecnología

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Tecnología

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Tecnología

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

Las huellas dactilares no son para identificarnos: la biología confirmó por qué las tenemos y para qué sirven verdaderamente

De acuerdo con el análisis realizado por el grupo de trabajo ‘Análisis de la longevidad’ del Colegio de Actuarios de Cataluña de España, que examinó más de 17 millones de registros de fallecidos entre 1975 y 2022, la mayoría de los centenarios nacieron entre enero y abril.

Según Jaime García Moral, director del estudio, enero concentra un 40% más de nacimientos de personas longevas que julio, demostrando que los meses de nacimiento podrían influir en la posibilidad de alcanzar los 100 años o más. Estos datos sugieren que ciertos periodos del año están asociados con una mayor esperanza de vida.

La longevidad de las personas puede depender de una combinación de factores genéticos, sociales y de estilo de vida.
La longevidad de las personas puede depender de una combinación de factores genéticos, sociales y de estilo de vida. Foto: Getty Images

Aunque todavía se desconoce por completo qué permite a los centenarios alcanzar edades avanzadas con buena salud, varios factores parecen jugar un papel importante. Según los investigadores destacan la alimentación, la actividad física, el lugar de residencia, el nivel económico y el acceso a servicios de salud.

Sin embargo, pese a los avances tecnológicos en medicina, existen elementos que podrían limitar esta longevidad, como el cambio climático, las desigualdades sociales y económicas, y la aparición de nuevas enfermedades, factores que podrían afectar la capacidad de las personas para vivir más años con calidad de vida.