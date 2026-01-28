La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Durante mucho tiempo, la fecha de nacimiento se ha visto únicamente como un dato formal sin mayor relevancia. Sin embargo, estudios científicos recientes han comenzado a dejar en evidencia que el mes en el que nace un niño podría influir en su desarrollo.

En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Harvard analizó la relación entre el momento del nacimiento y el rendimiento cognitivo. Los resultados sugieren que los niños nacidos en ciertos meses del año presentan una leve ventaja en habilidades intelectuales y capacidades cognitivas.

Albert Einstein reveló que existen dos tipos de personas en el mundo: ¿a cuál pertenece usted?

Los investigadores aclararon que esta diferencia no responde a una condición genética particular, sino a la interacción de diversos factores ambientales y sociales.

El estudio, que siguió a miles de niños desde el nacimiento hasta los siete años, identificó que quienes nacieron entre octubre y diciembre suelen sobresalir en evaluaciones de capacidad cognitiva y rendimiento escolar. En comparación con otros grupos, estos niños registraron mejores resultados en pruebas de inteligencia y en ejercicios de razonamiento y resolución de problemas.

Los resultados sugieren que los niños nacidos en ciertos meses del año presentan una leve ventaja en habilidades intelectuales y capacidades cognitivas. Foto: Getty Images

Para explicar este comportamiento, los expertos analizaron el entorno educativo y social en el que crecen estos menores. Según el equipo de la Universidad de Harvard, una de las principales razones estaría relacionada con las diferencias de edad dentro del aula, ya que los niños nacidos a finales del año suelen ser más maduros que sus compañeros más pequeños, lo que les permite afrontar con mayor ventaja los retos académicos durante las primeras etapas de la escolarización.

Además, el estudio reveló que los niños que nacen hacia el cierre del año suelen integrarse a grupos escolares en los que son más pequeños en edad frente a varios de sus compañeros, lo que los expone a mayores exigencias desde etapas tempranas. Esta diferencia puede representar un reto adicional en su proceso de adaptación académica y social, especialmente durante los primeros años de escolaridad.

Los expertos analizaron el entorno educativo y social en el que crecen estos menores. Foto: Getty Images

No obstante, los expertos señalan que estas dificultades iniciales pueden convertirse en una oportunidad de crecimiento. Al verse en la necesidad de esforzarse más para alcanzar el ritmo del grupo, muchos niños desarrollan habilidades como la perseverancia, la capacidad de adaptación y la creatividad.

Para las familias, los resultados de esta investigación aportan una mirada útil sobre la manera en que las distintas etapas del desarrollo pueden influir en los niños. Si bien la fecha de nacimiento no puede modificarse, los padres sí tienen la posibilidad de impulsar el crecimiento intelectual y social de sus hijos mediante actividades que refuercen la creatividad, el razonamiento y la constancia, tanto dentro como fuera del entorno escolar.

La pregunta incómoda que más le estarían haciendo a ChatGPT: su respuesta no pasa desapercibida

Los expertos recomiendan promover espacios donde los niños se sientan motivados a asumir retos académicos y sociales, en un ambiente que estimule la curiosidad y el aprendizaje continuo.

Aunque el mes de nacimiento puede tener cierta incidencia en el desarrollo, no define el potencial de un niño, ya que cada uno evoluciona a su propio ritmo. Algunos destacan desde edades tempranas, mientras que otros requieren más tiempo, pero en todos los casos el acompañamiento y el apoyo familiar resultan determinantes para su desarrollo integral.