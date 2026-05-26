La empresa de biotecnología Colossal Biosciences anunció un avance que vuelve a poner sobre la mesa el debate científico sobre la posibilidad de “revivir” especies extintas. La compañía aseguró que logró incubar polluelos vivos utilizando una estructura artificial impresa en 3D que imita la función de una cáscara de huevo.

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De acuerdo con la firma, un total de 26 pollitos nacieron en este entorno experimental, que ha sido presentado como una herramienta clave para futuros proyectos de desextinción. Sin embargo, el anuncio también generó cuestionamientos de expertos que consideran que todavía existen enormes limitaciones técnicas y éticas.

Una estructura artificial para incubar vida

Según explicó la compañía, los polluelos nacieron a partir de una estructura reticular fabricada con impresión 3D, diseñada para replicar las funciones básicas de un cascarón natural.

Los científicos de Colossal Biosciences vertieron huevos fertilizados dentro del sistema artificial y luego los colocaron en incubadoras especiales. Durante el proceso añadieron calcio, elemento esencial que normalmente es absorbido desde la cáscara tradicional.

La empresa creó una estructura en 3D que imita las funciones de una cáscara natural. Foto: Colossal Biosciences vía AP

La empresa indicó que el sistema permitió observar en tiempo real el crecimiento de los embriones y el desarrollo de los polluelos.

“Queríamos construir algo que la naturaleza ha desarrollado bastante bien, pero mejorándolo, haciéndolo escalable e incluso más eficiente”, dijo Lamm.

El objetivo de revivir aves gigantes extintas

El director ejecutivo de la empresa, Ben Lamm, aseguró que esta tecnología podría ser utilizada en el futuro para desarrollar aves modificadas genéticamente que se asemejen al moa gigante, una especie extinta originaria de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

La compañía ya había llamado la atención anteriormente por proyectos en los que modificó genéticamente animales vivos para hacerlos similares a especies desaparecidas, como ratones con características del mamut lanudo y cachorros inspirados en lobos gigantes.

Uno de los principales desafíos del moa es el tamaño de sus huevos, que eran hasta 80 veces más grandes que los de una gallina moderna, algo prácticamente imposible de reproducir de manera natural en aves actuales.

“No queríamos esperar hasta estar listos para dar a luz a un moa gigante. De hecho, queríamos empezar a trabajar en los desafíos de ingeniería relacionados con la gestación subrogada y el parto ahora mismo”, dijo Lamm.

Científicos cuestionan el alcance del experimento

Aunque varios investigadores reconocieron el avance técnico, también señalaron que el sistema todavía está lejos de representar un verdadero huevo artificial.

El biólogo evolutivo Vincent Lynch afirmó que el modelo carece de elementos biológicos fundamentales para el desarrollo completo de un embrión.

“Quizás puedan usar esta tecnología para crear un ave genéticamente modificada, pero eso es solo un ave genéticamente modificada. No es un moa”, dijo el experto.

Lynch también cuestionó la definición del experimento: “Eso no es un huevo artificial porque le has añadido todos los demás ingredientes que lo convierten en un huevo. Es una cáscara de huevo artificial”, dijo.

Científicos cuestionaron que la tecnología logre recrear un verdadero huevo natural. Foto: Colossal Biosciences vía AP

Según explicó la empresa, la membrana creada permite el paso adecuado de oxígeno, algo similar a lo que ocurre en un huevo natural. Sin embargo, no incluye estructuras biológicas temporales encargadas de nutrir al embrión y eliminar desechos durante el desarrollo.

Un debate que va más allá de la ciencia

Expertos recordaron que este tipo de investigaciones no son completamente nuevas. En décadas anteriores ya se habían desarrollado tecnologías rudimentarias con bolsas o películas plásticas transparentes que permitían incubar polluelos fuera de una cáscara convencional.

“La producción de polluelos a partir de un recipiente artificial no es algo nuevo”, afirmó Nicola Hemmings.

La científica agregó que, aunque la desextinción despierta interés mundial, podría ser más útil concentrar estos avances en la conservación de especies actuales amenazadas.

“Mi interés personal radica más en preservar lo que tenemos que en intentar recuperar lo que ya se ha perdido”, dijo Hemmings.

Por otro lado, el bioeticista Arthur Caplan advirtió que incluso si la tecnología logra crear animales similares a especies desaparecidas, todavía queda una gran pregunta sin resolver: cómo sobrevivirían en ecosistemas completamente distintos a los originales.

*Con información de AP.