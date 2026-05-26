Así es como se están dañando los celulares rápidamente por un consejo de hace 20 años

Muchos usuarios se preocupan por comprar la mejor funda o el protector de pantalla más resistente, pero ignoran que un componente que realmente define cuánto tiempo podría durar el celular, la batería.

A partir de 2027 los teléfonos celulares no volverán a ser como antes en la UE: nueva normativa será obligatoria

Aunque es normal que con el tiempo pierdan capacidad, la mayoría de las personas acelera este proceso sin darse cuenta debido a costumbres que ya no sirven para la tecnología actual.

El error de aplicar consejos de hace 20 años

El principal problema es que se siguen usando trucos que funcionaban con los teléfonos viejos (aquellos de hace dos décadas), pero que hoy son perjudiciales.

Dejar que el teléfono se apague por completo ya no es recomendable para las baterías actuales. Foto: Getty Images

Antes se recomendaba dejar que el celular se apagara por completo, pero las baterías modernas de iones de litio funcionan de forma muy distinta y ese hábito ahora las estresa innecesariamente.

Los peligros de los “extremos”: el 0% y el 100%

Uno de los mayores daños ocurre cuando llevamos la batería a sus límites.

Llegar al 0 %: Cuando el teléfono se apaga solo, se producen microfisuras (pequeñas grietas internas) en sus componentes que degradan los materiales que guardan la energía.

Cuando el teléfono se apaga solo, se producen microfisuras (pequeñas grietas internas) en sus componentes que degradan los materiales que guardan la energía. Mantenerlo al 100 %: Dejar el celular conectado toda la noche lo obliga a estar bajo un voltaje máximo constante. Esto causa oxidación (un desgaste químico interno) porque el dispositivo está saltando continuamente entre el 99 % y el 100 % para mantenerse lleno.

¿Es malo cargarlo muchas veces al día?

Existe el miedo de que conectar el cargador varias veces al día gaste la “vida” del teléfono, pero esto es un mito. La vida de una batería se mide en ciclos (un ciclo es cuando usas el 100 % de la energía en total, sin importar si lo hace de una sola vez o en varias partes).

Cargar el celular varias veces al día no daña la batería, como muchos todavía creen. Foto: Getty Images

Es mucho mejor hacer varias cargas cortas durante el día que esperar a que el teléfono esté agonizando para conectarlo.

La fórmula para ganar dos años de vida útil

Para que los celulares duren mucho más, los expertos recomiendan una regla sencilla: mantener la carga siempre entre el 20 % y el 80 %. Evitar que baje del 20 % y desconectarlo antes de que llegue al máximo puede hacer que su dispositivo funcione bien durante uno o dos años adicionales a lo previsto.