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Qué significa el “punto verde” en el celular: ¿señal para preocuparse? Expertos piden revisarlo así

El punto verde del celular es una alerta de privacidad que muchos usuarios desconocen.

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Redacción Tecnología
19 de mayo de 2026 a las 9:35 p. m.
Expertos recomiendan revisar el celular si el punto verde aparece sin explicación.
Expertos recomiendan revisar el celular si el punto verde aparece sin explicación. Foto: MAG - Rommel Yupanqui

Si alguna vez ha notado una pequeña luz o punto de color en la esquina de la pantalla mientras usas el celular, no es un error del sistema ni un fallo de la pantalla, se trata de un mecanismo de vigilancia silenciosa que los fabricantes han incluido para así saber cuándo se están activando herramientas sensibles que podrían comprometer la intimidad.

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¿Qué intenta decirte el celular?

Dependiendo si el dispositivo es un iPhone o un dispositivo Android, el celular utiliza un código de colores para avisar qué está pasando “detrás de escena”:

El punto verde que aparece en la pantalla de algunos celulares suele indicar que una aplicación está accediendo en ese momento a la cámara o que está haciendo uso del micrófono.
Apple diferencia sus alertas de privacidad: el punto verde se relaciona con la cámara y el naranja con el micrófono. Foto: Imagen creada con la inteligencia artificial de ChatGPT
  • En celulares Android: Generalmente se ve un punto verde. Este es un aviso universal de que alguna aplicación está accediendo a la cámara, al micrófono o incluso a la ubicación exacta (GPS). Algunos modelos más modernos pueden mostrar primero un pequeño icono (como un dibujo de una cámara) que luego se convierte en el punto verde.
  • En iPhone (iOS): El sistema es más específico. El punto verde se reserva exclusivamente para la cámara, mientras que un punto naranja indica que lo que se ha activado es el micrófono.

El objetivo fundamental de estas luces es evitar que aplicaciones malintencionadas graben o posicionen en un mapa sin consentimiento.

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¿Cuándo es una alerta normal y cuándo una amenaza?

No siempre que salga el punto se debe entrar en pánico. La clave está en la coherencia de lo que está haciendo con el celular:

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El punto verde no siempre indica un peligro, ya que puede aparecer durante llamadas, fotos o grabaciones de voz. Foto: Getty Images/iStockphoto
  1. Uso legítimo: Es completamente normal y seguro que el punto aparezca si está en una videollamada, grabando una nota de voz, tomando una foto o usando el mapa.
  2. Señal de peligro: Si está simplemente navegando por el menú principal o tiene el celular en reposo y el punto aparece de la nada, podría ser una señal de que una aplicación maliciosa está operando en “segundo plano” (es decir, trabajando a escondidas aunque no se vea abierto).

Es importante tener en cuenta que si se remueve el permiso a una aplicación en la que se tiene confianza (como WhatsApp o Zoom), estas no funcionarán como lo hacen comúnmente hasta que se le devuelva el acceso.

La recomendación es ser selectivo y solo desconfiar de aquellas herramientas que no necesiten esos sensores para su función básica.