La polémica razón por la que el dueño de ChatGPT dice que estudiar 4 años de universidad es demasiado

Sam Altman, actual director ejecutivo de OpenAI (dueña de ChatGPT), ha manifestado una postura crítica con respecto a la duración de las carreras profesionales tradicionales, sugiriendo que el modelo actual de formación no se ajusta a la velocidad de la era digital.

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El fin de los ciclos académicos prolongados

Para Altman, el sistema que exige cuatro años de permanencia en las aulas podría estar perdiendo vigencia frente a la evolución de la sociedad contemporánea.

El directivo sostiene que la cantidad de tiempo invertido no siempre se traduce en un aprendizaje proporcionalmente valioso. Al respecto, el empresario señaló: “He pensado que quizá, tal y como ha evolucionado el mundo, la universidad simplemente no debería durar tanto como dura”.

Según Altman, llega un momento en que continuar estudiando aporta cada vez menos beneficios. Foto: Getty Images

Esta perspectiva se fundamenta en lo que en economía se conoce como “rendimientos decrecientes”. Este concepto, aplicado a la educación, sugiere que llega un punto en el que el tiempo adicional que se pasa estudiando ya no genera un beneficio significativo o un conocimiento realmente nuevo que justifique la inversión de años extra.

La experiencia personal como referente del éxito

La visión de Altman nace de su propia trayectoria. En 2005, decidió abandonar la Universidad de Stanford tras cursar apenas dos años para dedicarse a sus proyectos empresariales.

Desde su óptica, el tiempo que permaneció en la institución fue el adecuado para obtener las herramientas necesarias sin caer en una pérdida de eficiencia.

Sobre su paso por la universidad, Altman explicó: “Creo que aprendí mucho y habría sido como obtener rendimientos enormemente decrecientes”.

Según sus palabras, continuar con el ciclo completo de cuatro años no habría representado una mejora sustancial en su preparación, afirmando que terminar ese periodo “no habría sido tan bueno”.

Aunque cuestiona su duración, Altman reconoce el valor de la universidad para crear vínculos y proyectos. Foto: Getty Images via AFP

El propósito de la universidad frente a la automatización

A pesar de sus críticas a la duración de los grados, el líder de OpenAI no resta importancia al entorno universitario.

Reconoce que el valor de estas instituciones va más allá de los libros de texto, centrándose en el desarrollo personal y la creación de redes de contacto. En sus declaraciones, Altman admitió: “Es genial conocer gente, vivir por tu cuenta y trabajar en proyectos”.

No obstante, la realidad laboral está cambiando. Actualmente, la inteligencia artificial está asumiendo responsabilidades que anteriormente recaían en los graduados más jóvenes, lo que ha provocado una disminución en la contratación de perfiles recién titulados en el sector tecnológico.

Emprendimiento en la era de los “tokens” de IA

Altman anima a las nuevas generaciones a enfocarse en la acción directa más que en la búsqueda de títulos o reconocimientos formales. En este nuevo escenario, menciona que es posible iniciar negocios innovadores utilizando “tokens” de inteligencia artificial.

Bajo esta premisa, Altman asegura: “Puedes crear una startup prácticamente tú solo en una habitación con muchos tokens de IA y poco más”.

El ejecutivo concluye que el éxito actual depende más de la ejecución que de los diplomas, subrayando que “puedes llegar muy lejos en la vida y en tu carrera simplemente haciendo cosas”.