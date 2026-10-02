La apuesta de Google por llevar la inteligencia artificial al espacio ya comenzó: lanzó un satélite

Google dio el primer paso de su Proyecto Suncatcher, una iniciativa con la que busca estudiar si el espacio podría convertirse algún día en un lugar para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial. La compañía confirmó que su satélite experimental ya está en órbita y funciona según lo esperado.

Google comunicó su temor de liberar su IA más potente: estas serían las razones

Un experimento que apenas comienza

El prototipo fue construido junto con Planet y viajó al espacio en la misión compartida Transporter-18 de SpaceX. Tras el lanzamiento, el equipo de Google confirmó que logró establecer comunicación con el satélite.

Travis Beals, director sénior de Paradigmas de Inteligencia de Google, explicó que este lanzamiento representa “el primer paso de un proyecto de investigación a largo plazo” para determinar si el espacio puede albergar infraestructura de aprendizaje automático a gran escala.

La compañía no plantea este lanzamiento como una infraestructura de IA terminada. Durante las próximas semanas recopilará información sobre el comportamiento de sus procesadores TPU en las condiciones del espacio.

Google quiere comprobar si sus chips soportan el espacio

Uno de los objetivos centrales será observar cómo estos componentes enfrentan las condiciones que no pueden reproducirse completamente en la Tierra.

“Durante las próximas semanas, recopilaremos datos en órbita sobre cómo nuestras TPU soportan el estrés físico del vuelo espacial y las condiciones extremas de radiación y temperatura del espacio”, señaló Beals en el blog de Google.

Las TPU son procesadores diseñados por Google para realizar tareas relacionadas con inteligencia artificial. En este caso, la compañía quiere saber cómo responden cuando están expuestos directamente al entorno espacial.

El proyecto tendrá nuevas pruebas

El lanzamiento tampoco representa el final del proyecto. Google ya había señalado que su siguiente etapa contempla una misión con Planet en la que serán enviados dos satélites prototipo, prevista para comienzos de 2027. La intención será avanzar en las pruebas necesarias para conectar este tipo de sistemas en el espacio.

El proyecto Suncatcher tendrá otra misión con dos satélites prototipo el próximo año. Foto: Google

Google también confirmó que la investigación que sustenta Suncatcher fue publicada en la revista científica Joule y pasó por revisión de pares.

“Hay cosas que solo se pueden probar en el espacio”, afirmó Beals. La compañía agregó que utilizará los resultados de estos experimentos para perfeccionar sus diseños y que espera compartir nuevos datos conforme avance la misión.