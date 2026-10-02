Ciencia explicó por qué Christa Pike sobrevivió a 2 inyecciones de pentobarbital para ser ejecutada

Christa Pike debía morir mediante una inyección letal en Tennessee, Estados Unidos. Sin embargo, después de recibir dos dosis de pentobarbital, continuó respirando, habló y manifestó dolor en uno de sus brazos. El procedimiento terminó siendo suspendido y la mujer fue trasladada a un hospital.

Christa Pike y la trombocitosis: la enfermedad de la sangre que su defensa advirtió podía complicar la inyección letal

El problema pudo estar en la vía por donde entró el medicamento

Paul Allen, profesor de anestesiología de la University of Tennessee Health Science Center, planteó en WVLT, estación de televisión de Tennessee, que una posible explicación es que la aguja no hubiera quedado correctamente dentro de una vena.

En términos sencillos, el medicamento debía ingresar directamente al torrente sanguíneo para distribuirse rápidamente por el organismo. Si la vía se desplaza o la vena resulta dañada, parte de la sustancia puede terminar alrededor del vaso sanguíneo en lugar de circular por la sangre. Allen señaló que los detalles conocidos del procedimiento son compatibles con esa posibilidad.

El anestesiólogo señaló que una falla en la vena podría explicar lo ocurrido con Pike. Foto: Getty Images

La hipótesis coincide parcialmente con lo descrito por la defensa. Los abogados de Pike señalaron que hubo dificultades para establecer las vías intravenosas y que el pentobarbital pudo haber terminado en los tejidos de sus brazos. En un documento presentado ante un tribunal, afirmaron que las vías no habrían estado correctamente colocadas.

Revelan detalles sobre la salud de Christa Pike tras su fallida ejecución: podría tener una lesión cerebral

¿Qué tiene que ocurrir con el pentobarbital?

El pentobarbital es un medicamento que disminuye la actividad del sistema nervioso central. En una cantidad utilizada para una ejecución, el objetivo es provocar una pérdida profunda de las funciones que mantienen la respiración y, posteriormente, llevar al organismo al colapso.

Joel Zivot, profesor de anestesiología de Emory University y perito de la defensa, explicó a la BBC que Pike probablemente no alcanzó una concentración suficiente del medicamento en la sangre para producir ese efecto.

Esto ayudaría a entender por qué las dos administraciones no produjeron el resultado esperado. No obstante, la causa exacta de la falla todavía no ha sido establecida oficialmente. El Departamento Correccional de Tennessee sostiene que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Pike permanece hospitalizada

Después del procedimiento fallido, Pike fue trasladada a un hospital. Sus abogados informaron el 2 de octubre que permanece inconsciente y conectada a un ventilador mecánico, mientras recibe atención para eliminar el pentobarbital de su organismo.

Christa Pike permanece inconsciente y conectada a un ventilador tras el fallido procedimiento. Foto: People.com

La defensa también advirtió sobre el riesgo de lesiones cerebrales debido al tiempo que pudo haber transcurrido antes de iniciar la atención médica de emergencia. Por ahora, se desconoce el alcance definitivo de las consecuencias para su salud.