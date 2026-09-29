En Estados Unidos está programada para mañana la ejecución histórica de una mujer: este fue el crimen que cometió

En Estados Unidos está programada para mañana 30 de septimebre la ejecución de Christa Gail Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte por un asesinato que cometió cuando tenía 18 años. La ejecución está prevista en Tennessee y, de llevarse a cabo, sería la primera de una mujer en ese estado en 200 años.

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Pike será ejecutada mediante inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El caso vuelve a generar atención por las circunstancias del crimen y por el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a personas que tenían 18 años cuando cometieron el delito.

El asesinato que cometió cuando tenía 18 años

Pike y su novio, Shipp, fueron declarados culpables del asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, quien era compañera de ambos en un centro de formación laboral en Knoxville.

El crimen ocurrió el 12 de enero de 1995. Según la fiscalía, Pike atrajo a Slemmer hasta una zona boscosa porque temía que intentara robarle a su novio. Allí, Pike la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto.

Esta era Colleen Slemmer, la joven asesinada en 1995 por el crimen que terminó en una condena a muerte. Foto: May Martinez via AP

Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, admitió posteriormente haber grabado un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo, en el cuerpo de Slemmer.

El caso causó conmoción en Knoxville y recibió especial atención en medio del llamado “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990, debido a los elementos relacionados con el satanismo que rodearon el asesinato.

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Sus abogados intentan detener la ejecución

Pike no niega haber cometido el asesinato. Sin embargo, sus partidarios sostienen que deben tenerse en cuenta su edad, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual grave que incluyó violaciones desde que era muy pequeña.

El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que la sentencia de muerte de Pike constituye una excepción, debido a que las condenas a muerte de otros jóvenes de 18 años en Tennessee fueron anuladas.

Los abogados de Pike solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga la ejecución. Mientras tanto, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, denegó el indulto solicitado por la condenada.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”.

La madre de la víctima quiere que se cumpla la sentencia

May Martinez, madre de Slemmer, ha pedido que se lleve a cabo la inyección letal y afirmó que ha esperado décadas para ver ejecutada la sentencia contra Pike.

“Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, dijo Martinez en una entrevista telefónica.

🚨TENNESSEE SET TO EXECUTE A WOMAN FOR THE FIRST TIME IN 200 YEARS



Her name is Christa Gail Pike. She is 50. She is the only woman on Tennessee’s death row.



The state set her execution for Wednesday, Sept. 30. Method: lethal injection at Riverbend prison in Nashville.



Gov.… pic.twitter.com/NfuKt0svm1 — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) September 29, 2026

Martínez también señaló que un grupo la ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida y presenciar la ejecución.

Una ejecución poco común en Estados Unidos

Según Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee no ha ejecutado a ninguna mujer desde 1820.

La ejecución de Pike también se enmarca en la baja proporción de mujeres entre las personas ejecutadas en Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, aproximadamente el 1 % del total, según el centro.

En 2023, Misuri ejecutó a Amber McLaughlin por un asesinato cometido en 2003, en lo que se cree que fue la primera ejecución de una mujer transgénero en Estados Unidos. En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, en la primera ejecución de una reclusa por parte del Gobierno estadounidense en casi siete décadas.

*Con información de AP.