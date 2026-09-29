Esto se sabe de la iniciativa del Gobierno de EE. UU. para solicitar el pasaporte completamente ‘Online’

A partir de diciembre, los estadounidenses podrán solicitar por primera vez su pasaporte completamente en línea, como parte de una transformación digital anunciada este martes por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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El nuevo procedimiento estará disponible a través de America.gov, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que la administración de Donald Trump presentó como un punto único para acceder a diferentes servicios del Gobierno federal. El portal reúne información y servicios que anteriormente estaban distribuidos entre aproximadamente 29.000 sitios web oficiales.

Rubio explicó que el objetivo es eliminar varios de los pasos que actualmente deben cumplir quienes solicitan un pasaporte por primera vez. El proceso tradicional puede incluir la búsqueda de formularios, impresión de documentos, toma de fotografías, programación de citas y desplazamientos presenciales.

Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: Guillermo Torres / Semana

Con el nuevo sistema, los solicitantes podrán ingresar mediante Login.gov, utilizar un dispositivo personal para tomar su fotografía o cargar una imagen que ya tengan almacenada y revisar previamente cómo aparecerá en el documento. También podrán realizar el pago directamente desde la plataforma.

El sistema ofrecerá además actualizaciones sobre el estado del trámite, indicando si la solicitud fue enviada, se encuentra en procesamiento o ya fue completada. Los usuarios también podrán recibir una estimación de la fecha de entrega.

“No imprimir formularios, no foto de farmacia, no cita, no fila”, explicó Rubio durante el evento de lanzamiento, al presentar las características del nuevo procedimiento.

La digitalización del pasaporte forma parte de una iniciativa más amplia de la administración Trump para trasladar servicios públicos a una única plataforma. America.gov comenzó a funcionar este martes con herramientas de inteligencia artificial capaces de responder preguntas utilizando información de sitios oficiales.

Aunque algunas funciones ya están disponibles, otros servicios se incorporarán progresivamente durante 2027. Entre ellos estarán la posibilidad de completar distintos trámites gubernamentales, consultar préstamos estudiantiles, acceder a beneficios para veteranos y realizar gestiones relacionadas con Medicare.

Un nuevo sistema presentado por la administración estadounidense busca modificar la manera en que millones de ciudadanos realizan uno de sus trámites más conocidos. Foto: Creada con IA

El Gobierno estadounidense sostiene que el proyecto pretende reducir el tiempo que los ciudadanos dedican a los trámites administrativos. Trump afirmó durante el lanzamiento que los estadounidenses destinan actualmente más de 10.000 millones de horas al año a tareas relacionadas con documentación gubernamental.

La modernización también contempla cambios en el propio pasaporte. A partir de 2028, el Departamento de Estado comenzará a entregar un nuevo diseño denominado “Flight of the Eagle”, que mantendrá el tradicional color azul e incorporará elementos gráficos relacionados con la historia de Estados Unidos.

El nuevo documento conservará el águila como símbolo central, mientras sus páginas incluirán ilustraciones vinculadas con acontecimientos históricos, desde la Revolución estadounidense hasta la llegada de astronautas a la Luna.

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Por ahora, el principal cambio llegará en diciembre, cuando el primer trámite de solicitud de pasaporte pueda realizarse completamente por internet, eliminando buena parte de los pasos presenciales del procedimiento actual.