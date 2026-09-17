Tribunal ratifica suspensión provisional del convenio entre la Cancillería y la Imprenta para expedir los nuevos pasaportes

Este jueves 17 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la aclaración presentada por la Cancillería frente a la decisión del pasado 3 de septiembre que suspendió de manera provisional el convenio entre dicho Ministerio y la Imprenta Nacional para expedir los nuevos pasaportes.

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Para el magistrado ponente, Moisés Rodrigo Mazabel, la decisión emitida a comienzos de septiembre fue clara frente a los alcances de la suspensión del mencionado convenio, hecho por el cual la medida cautelar emitida sigue en firme y de la forma en cómo se redactó en aquella oportunidad.

La Cancillería le había solicitado al magistrado ponente que aclarara la forma en cómo se iba a garantizar la expedición y entrega de los nuevos pasaportes mientras se tomaba una decisión de fondo.

Sin embargo, para el Tribunal, esto no hace parte de sus competencias constitucionales, hecho por el cual le pidió a la Cancillería que realice las respectivas revisiones para solucionar la problemática citada.

Por su parte, la Imprenta Nacional había pedido aclarar si contaba con las facultades para la personalización, suministro y distribución de las libretas de pasaporte que se encuentran en el inventario.

“No le corresponde al juez popular sustituir a la administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes, ni determinar de manera prevoa cuál mecansismo contractuales, presupuestales o logísticos deben implementarse”, indica la respuesta.

La demanda

En la actualidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evalúa una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

En esta acción se cuestionaba el esquema que se implementó con el objetivo de la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, un tema que generó gran debate en el país.

En el fallo del pasado 3 de septiembre, el magistrado ponente puso de presente la existencia de una serie de irregularidades que motivaron a que se avalaran las medidas cautelares.

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