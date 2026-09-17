El juez Álvaro Gómez, 101 penal de garantías de Mocoa, Putumayo, ordenó la libertad de cuatro personas que habían sido capturadas por el Gaula Militar como presuntos integrantes de los Comandos de Frontera, disidencias de las Farc de alias Araña, el llamado narco VIP.

Documento del juez ordenando la libertad de varios presuntos integrantes de Los Comandos de Frontera, capturados por el Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

El juez tomó la decisión de liberarlos luego de ser capturados porque se decidió no declarar legal el procedimiento de registro y allanamiento donde los militares les encontraron armamento a los capturados.

Fuentes militares indicaron que con el armamento encontrado a los capturados se habría configurado presuntamente el delito de tráfico de armas, sin embargo, la decisión del juez fue contraria.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

Por esta razón, el juez Gómez ordenó liberar a los presuntos delincuentes, como alias Miyagui y Kataleya. La captura de los presuntos disidentes de las Farc se dio en el marco de la operación Samuel, en donde se tenía como blanco, según el Ejército, la estructura móvil del Amazonas, de los Comandos de Frontera.

Dentro de los elementos encontrados se ubicó una mira óptica para fusil, un elemento de visión nocturna, celulares y la mal llamada pistola mata policías, una Five Seven calibre 5.7.

Capturados presuntos cabecillas de los Comandos de Frontera en el Putumayo. Foto: Ejército

Alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, fue uno de los criminales que más recibió beneficios de la paz total del expresidente Gustavo Petro.

Recientemente, la Fiscalía le imputó varios cargos al señalar que, en medio de las negociaciones de paz, siguió ordenando homicidios. Araña se encuentra en proceso de extradición hacia los Estados Unidos.