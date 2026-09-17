La Policía de Tránsito frustró, según el Gobierno nacional, un atentado de grandes magnitudes que pretendía ejecutar el ELN contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Según la Policía, en las últimas horas fueron recuperados más de 500 cilindros de gas que tenían como destino el frente Camilo Torres del ELN, que delinque en Catatumbo, Norte de Santander.

La Policía informó que “a partir de las denuncias recibidas, las autoridades establecieron que estos elementos posteriormente serían entregados y vendidos al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, con destino al Catatumbo”.

Añadió la Policía que “según la investigación, los cilindros serían utilizados para actividades de apoyo logístico y el fortalecimiento de capacidades para hacer acciones contra la Fuerza Pública”.

El material decomisado tenía como destino el ELN, según la Policía. Foto: Guillermo Torres / Semana

Así mismo indicó la Policía que “la organización habría identificado previamente los cargamentos, para posteriormente ejecutar los hurtos mediante atracos con armas de fuego, contando presuntamente con la participación de conductores de carga”.

Sobre el caso, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito de la Policía, que “estamos hablando de una organización que no solamente se apoderaba de la mercancía; también afectaba directamente a los conductores, a las empresas transportadoras y a toda la cadena logística del país. En estos 10 casos identificados, la afectación económica supera los 5.460 millones de pesos, con el hurto de más de 200 toneladas de café de exportación y más de cinco toneladas de cobre”.

Es de recordar que recientemente la Fuerza Pública realizó un golpe directo contra el Camilo Torres al rescatar a ocho secuestrados que estaban en su poder en la región del Catatumbo.

El Comando Sur de los Estados Unidos apoyo a los militares colombianos en el más reciente golpe contra el ELN en Norte de Santander. Foto: Policía

Como lo reveló SEMANA, la operación militar y policial contó con el apoyo de Estados Unidos a través del Comando Sur y de la DEA, que brindaron tecnología de última generación para que las tropas en tierra pudieran ejecutar el allanamiento en horas de la noche.