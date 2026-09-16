Asesinan a líder campesino de apenas 17 años en Tibú: crimen sería atribuido al ELN

Un nuevo asesinato genera preocupación en el Catatumbo. Magnelley Pállares Franco, un joven líder campesino de apenas 17 años, fue asesinado en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Asesinan a patrullera de la Policía en Nariño cuando estaba de civil: investigan posible participación de disidencias de las Farc

Según la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Magnelley era integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y miembro pionero de la Guardia Campesina de esa organización.

Además, era hijo de un reconocido líder campesino de la misma organización y participaba activamente en los procesos comunitarios y organizativos desarrollados en el municipio.

¿Qué se sabe del asesinato?

De acuerdo con Indepaz, el adolescente habría sido retenido en la vereda Versalles. La organización señaló, de manera preliminar, que presuntos integrantes del ELN estarían detrás del crimen, una responsabilidad que deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

El caso adquiere especial relevancia debido a la edad de la víctima y a su participación en los procesos sociales de la región. Indepaz contabilizó a Magnelley como el líder o defensor de derechos humanos número 110 asesinado en el país durante 2026.

En Tibú, según la organización, hacen presencia el ELN, el Frente 33, el Bloque Magdalena Medio y estructuras armadas de carácter local. La Defensoría del Pueblo también ha advertido previamente sobre los riesgos que enfrenta la población debido a las disputas por el control territorial y de corredores ilegales en esta zona fronteriza.

¿Guerrilla detrás de desapariciones de niños en Bogotá? Menor reveló violaciones, armas y cómo escapó del cautiverio

“Que más jóvenes no mueran como tú”

Tras conocerse el crimen, Alirio Pállares, padre del adolescente y también líder social, publicó un mensaje en el que confirmó la muerte de su hijo y pidió detener la violencia que golpea al Catatumbo.

“Hoy quiero hacer ese llamado a la paz, que pare esta guerra”, expresó Pállares, quien recordó a Magnelley como un joven al que le gustaba el deporte y la cultura y que se caracterizaba por ser “muy dinámico”.

El líder campesino aseguró que espera continuar trabajando por la región pese al golpe que representa la pérdida de su hijo y pidió que otros padres no tengan que atravesar una situación similar.

Finalmente, dejó una emotiva despedida: “Vuela muy alto, papi. Desde el cielo ayúdanos a que en el Catatumbo haya esa paz y que más jóvenes no mueran como tú”