¿Guerrilla detrás de desapariciones de niños en Bogotá? Menor reveló violaciones, armas y cómo escapó del cautiverio

La desaparición de niños, niñas y adolescentes continúa generando preocupación en Bogotá. En medio de este panorama, Lizeth, una estudiante de grado décimo, habló en un nuevo capítulo de Más allá del silencio, pódcast de Rafael Poveda, sobre lo que asegura haber vivido después de desaparecer el pasado 30 de julio en Ciudad Bolívar.

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La adolescente contó que aquel día salió de su vivienda para encontrarse con una amiga. Después de caminar aproximadamente cinco minutos, perdió la noción de lo sucedido y su siguiente recuerdo fue despertar dentro de un vehículo, desde donde únicamente alcanzaba a observar árboles.

Posteriormente, aseguró haber recobrado la conciencia en una zona boscosa en la que descubrió que había otros menores. “Los alcancé a contar y conmigo éramos 11”, afirmó. Según su relato, algunos tenían aproximadamente su edad y otros serían niños de entre 10 y 15 años.

Abusos, armas y menores retenidos

Lizeth aseguró que en el lugar había hombres con prendas camufladas, botas y, en algunos casos, pasamontañas. Los menores habrían permanecido amarrados a árboles y vigilados para evitar que escaparan.

Según su testimonio, posteriormente comenzaron a enseñarles a manipular armas, cargar munición y cambiar cartuchos. La adolescente sostuvo que incluso los obligaban a apuntar contra otros menores cuando alguno se resistía a cumplir las instrucciones.

“Ninguno como que nos atrevimos a hablar. Solo llorábamos”, recordó.

Rafael Poveda y Lizeth de 16 años. Foto: Screenshot YouTube Más allá del silencio

Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con presuntos abusos sexuales. Lizeth denunció que, después de varios días, les ofrecieron la posibilidad de comunicarse con sus familias, pero aseguró que para hacerlo debían acceder a actos sexuales con quienes los mantenían retenidos.

La joven también relató que después del terremoto del 10 de agosto fueron trasladados y cinco de los niños que estaban con ella habrían sido llevados a otro lugar. Cuando preguntó por qué estaba retenida, aseguró que uno de los hombres únicamente le respondió que a ella “la habían vendido”.

En el episodio, Poveda planteó la posible participación de la guerrilla y advirtió sobre el reclutamiento de menores. Sin embargo, Lizeth no identificó por nombre a ningún grupo armado durante su relato, por lo que establecer quiénes fueron los responsables corresponde a las autoridades.

Así logró escapar después de 20 días

La adolescente aseguró, entre llantos, que su salida ocurrió después de otro episodio de violencia sexual. Según relató, le pidió a uno de los hombres que la dejara marcharse y posteriormente consiguió abandonar el lugar.

Caminó durante parte de una noche, un día y parte de la mañana siguiente hasta encontrar una vivienda. Una familia la recibió, le dio comida y le permitió cargar su celular. Lizeth consiguió contactar a una prima, compartir su ubicación y posteriormente reencontrarse con sus padres.

Su mamá, Lorena, también participó en el pódcast y aseguró que durante la búsqueda inicialmente recibió versiones que apuntaban a que podía tratarse de una ausencia voluntaria.

“Estos 20 días fueron los 20 días más largos de mi vida. Fueron los 20 días donde yo olvidé que era yo”, manifestó al recordar la angustia que atravesó hasta recuperar a su hija.

Concejal advierte por cifras de adolescentes desaparecidos

Durante el mismo episodio, Andrés Barrios, concejal de Bogotá, advirtió que el caso de Lizeth se conoce en medio de un panorama que calificó como preocupante por el número de desapariciones registradas en la capital.

Según las cifras expuestas por Barrios, durante los últimos seis meses se reportaron 1.340 personas desaparecidas en Bogotá, de las cuales 462 eran adolescentes y 327 correspondían a mujeres. Además, aseguró que 234 adolescentes continuarían desaparecidos.

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“Sus familias hoy están pasando por lo que pasó Lorena. Y es una incertidumbre de no saber si su familiar está vivo o está muerto. ¿Ha sido reclutado? ¿Está siendo violentado? ¿O dónde está?”, manifestó.

Reveló cifras de desapariciones. Foto: Screenshot YouTube

Barrios señaló además que Ciudad Bolívar sería la localidad con más reportes, con 67 casos, seguida por Kennedy, con 59, y Bosa, con 58.

Las cifras mencionadas en el pódcast se suman a otros balances conocidos en Bogotá. Durante el primer semestre de 2026 fueron reportados como desaparecidos 538 niños, niñas y adolescentes, según datos de Policía y Medicina Legal citados previamente en el Concejo de Bogotá. De estos, 334 correspondían a niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años.

El testimonio de Lizeth abre ahora nuevos interrogantes sobre lo que podría existir detrás de algunos de estos casos. Las denuncias sobre violencia sexual, menores retenidos, armas y una eventual participación de grupos armados deberán ser investigadas y esclarecidas por las autoridades.