Sigue el misterio alrededor de la desaparición de la niña Valeria Afanador, el pasado 12 de agosto, cuando se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá, Cundinamarca.

La menor de 10 años, quien padece síndrome de Down, ha sido buscada en Cajicá, así como en municipios aledaños, sin que por el momento exista rastro alguno sobre su paradero.

Parte de su búsqueda se ha centrado en una zona boscosa aledaña al colegio, así como en el río Frío. Sin embargo, unas recientes declaraciones de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, podrían cambiar el rumbo de la investigación que es adelantada por Fiscalía y Policía.

De acuerdo con el mandatario departamental, el caso de Valeria podría estar relacionado con desaparición forzada.

“Lo que hoy sí podemos decir es que tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que estemos hablando de una desaparición forzada. Ya no existe tanta probabilidad de que podamos encontrarla en el perímetro en donde una persona de 10 años se pudo haber movilizado, después de haber desaparecido de su institución educativa. El río ha sido monitoreado más de cuatro, cinco veces, por personas expertas (…) Aquí sucedió sin duda un hecho delictivo; será la investigación judicial que encabezan la Fiscalía y la Sijín la que dé cuenta de qué pasó Valeria. Sin embargo, seguimos buscando, estamos en el sitio, más de 200 personas. El número de personas no se ha reducido. Seguimos en operaciones terrestres, seguimos en el río, seguimos buscando en los sectores rurales, pero estamos absolutamente seguros de que esto debe corresponder a un rapto, debe corresponder a una desaparición forzada. No hay otra explicación”, dijo Rey en entrevista con Caracol Radio, esta mañana de lunes, 25 de agosto.

No obstante, el gobernador de Cundinamarca dejó claro que la búsqueda de la menor seguirá, mientras las autoridades judiciales entregan unos resultados certeros o puntuales.

“Llevamos ya un radio de acción de más de 12 kilómetros. Hemos hecho una campaña publicitaria gigante. El país entero ha estado atento a la situación de Valeria (…) Nosotros vamos a seguir buscando, porque hasta que la investigación judicial no nos diga que tiene un alto porcentaje de certeza y de identificación de sus posibles raptores, sin duda debemos seguir buscándola. Entonces, seguiremos en esos dos frentes de trabajo. A nosotros nos corresponde como autoridad administrativa seguir encabezando y coordinando las labores de búsqueda y esperamos que tanto Fiscalía, como Dijín, prontamente puedan dar unos resultados”, agregó en la emisora citada anteriormente.

A costado derecho, el río Frío, donde ha sido buscada la menor. | Foto: Suministrada: Bomberos de Cundinamarca

Por otra parte, tras el hallazgo la semana pasada de unos restos humanos en medio de la búsqueda de Valeria, Rey aseguró que ello, al parecer, no tiene relación alguna con este caso.