Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

El hombre lanzó una nueva hipótesis en medio de la búsqueda que se adelanta para encontrar a la pequeña.

22 de agosto de 2025, 6:31 p. m.
Esto fue lo que dijo el papá de la niña.
Siguen pasando las horas y todavía no se sabe nada del paradero de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció en extrañas circunstancia en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

Pese a que no se tiene ninguna pista y ya se ha buscado por agua y tierra, la familia de la pequeña no pierde la esperanza de volverla a ver con vida y estar de nuevo juntos.

Manuel Afanador, su papá, ha estado al frente de la búsqueda y no ha parado de levantar su voz para esclarecer lo ocurrido. Recientemente, el hombre volvió a hablar con el medio City TV y lanzó una nueva hipótesis de lo que cree que pasó con la niña.

Valeria Afanador, la niña desaparecida.
“Dentro de todas las hipótesis que manejamos, tenemos clarísimo que la niña no pudo haber salido sola, algo o alguien estuvo detrás de esto. La niña no podía salir sola del colegio”, comentó.

En un principio, la conjetura inicial era que Valeria se salió de la institución a través de la cerca en donde se le vio por última vez y se habría caído al río Frío. Sin embargo, los organismos de emergencia ya han hecho un gran rastreo y no han encontrado indicio alguno de esto.

Contexto: Mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, lanzó alerta: “Es bueno aclarar”

Por ello, ahora, la atención se centra en que posiblemente hay alguna persona involucrada en la desaparición, tal y como lo menciona el progenitor.

Manuel sostuvo que las autoridades prácticamente no les han indicado mayor cosa sobre la decisión de emitir una circular amarilla en Interpol.

“Nos dijeron que tomaron la medida de manera preventiva, evitando que de pronto la niña salga del país, pero hasta hoy no tenemos ningún tipo de información”, expresó.

Un gran operativo con drones y caninos, se realiza en Cajicá, Cundinamarca donde desapareció, el pasado 12 de agosto, Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años de edad. La menor tiene síndrome de Down. Foto: tomada de redes / El País.
Por otra parte, el papá de la pequeña afirmó que esta situación ya les ha generado un gran “miedo” a la hora de salir. “No sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde coger”, dijo.

Afanador reiteró el agradecimiento hacia el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la Policía, la administración municipal y la comunidad en general por la ayuda que les han prestado desde el primer momento en el que se le perdió el rastro a la menor.

Contexto: Papá de Valeria Afanador responde a quienes lo culpan de estar detrás de la desaparición de la niña en Cajicá: hizo pedido

“Todos han seguido apoyando y haciendo ese trabajo, siguen navegando en el río. Incluso, han hecho otras inmersiones por posibles sospechas, por lo que el trabajo arduo sigue por parte de ellos”, manifestó.

En ese sentido, dejó en claro que no desistirá hasta saber qué fue lo que pasó con su hija. “Mi trabajo tiene que seguir hasta que Valeria esté en casa”, señaló.

Acerca del colegio, aseguró que siempre han estado muy pendientes del caso y abiertos a colaborar en medio de las investigaciones que se están realizando.

“Si alguien tiene a Valeria, por favor, se lo ruego con la mano en el corazón, que la deje ir, es una niña totalmente indefensa, que no habla claro y que necesita a sus papás y a sus hermanos. (...) Son 10 días que no sabemos si se ha alimentado, si ha dormido o si tiene frío”, comentó.

El hombre finalizó: “Si alguien la tiene, por favor, devuélvame a Valeria, se los pido con el corazón en la mano, devuélvanosla”.

Esto fue lo que dijo el papá de la niña.

