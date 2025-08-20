Desaparición de Valeria Afanador: colegio donde fue vista por última vez la menor tomó drástica decisión frente al caso

Desde el pasado 12 de agosto, las autoridades están buscando a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down, que desapareció en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

Tras más de una semana sin rastro alguno de donde puede estar, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas, donde se reportó su desaparición, tomó una drástica decisión.

A raíz de esta situación, Andrea Medina, consejera educativa de este colegio donde estudian 350 niños, dio a conocer las medidas que se tomaron como institución.

Además, mencionó que hasta el pasado viernes permaneció en el plantel educativo el Puesto de Mando Unificado, luego fue ubicado en los Bomberos de Cajicá.

“A la niña la siguen buscando todos, en el Gaula, el CTI. Esta mañana estuvo acá también Personería, estuvo acompañado también de otras autoridades, de la policía, de los bomberos. Y miren, yo no tengo que decirles, sino, desafortunadamente, no hay hoy una noticia cierta de qué pasa con nuestra Valeria”, dijo inicialmente Medina en entrevista con el medio El Observador Sabana Centro.

La niña fue vista por última vez en su colegio. | Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: Gobernación de Cundinamarca

Una de las primeras medidas que tomó el colegio ante la desaparición de Valeria fue enviar a los demás estudiantes a la virtualidad ante las investigaciones. Sin embargo, desde el martes, 19 de agosto, volvieron a la presencialidad.

“Los otros 350 estudiantes retornaron de manera virtual, en un proceso que estamos haciendo de articulación con el Departamento de Psicología para que los niños empiecen a preguntar lo que tengan que preguntar, empiecen a sentir tranquilidad”, dijo.

Y agregó: “Abrimos un proceso psicológico desde hoy (martes 19 de agosto) de 8 de la mañana a 2 de la tarde, retornando en clases virtuales, pero principalmente más que lo académico, para que los niños se sientan seguros y tranquilos”.

Ante la angustia de los padres de familia de los otros niños, las directivas del colegio los citaron con el fin de resolver dudas y que de esta manera sientan tranquilidad.

“En un despliegue que hicimos con todo el equipo directivo del colegio, bajo la cabeza de nuestra rectora Sonia Ochoa, hicimos una reunión con los 350 padres de familia de los estudiantes, lunes festivo a las 5 de la tarde, a 7 de la noche, con preguntas, resolviendo dudas para ellos, y hoy retornamos con los estudiantes de manera virtual”, informó.

La consejera envió un mensaje en medio de esta difícil situación que enfrenta una familia de su plantel educativo, por lo que esperan que Valeria afanador vuelva al seno de su hogar en el menor tiempo posible.