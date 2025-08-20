Suscribirse

Cundinamarca

Desaparición de Valeria Afanador: colegio donde fue vista por última vez la menor tomó drástica decisión frente al caso

Tras más de una semana sin rastro alguno de donde puede estar la niña de 10 años, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe volvió a la presencialidad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 11:27 p. m.
Valeria Afanador, la niña desaparecida.
Valeria Afanador, la niña desaparecida. La imagen de la menor se publica al considerarse un servicio social. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

Desde el pasado 12 de agosto, las autoridades están buscando a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down, que desapareció en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

Tras más de una semana sin rastro alguno de donde puede estar, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas, donde se reportó su desaparición, tomó una drástica decisión.

Contexto: Habla el padre de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, y siembra duda: “Extremadamente raro”

A raíz de esta situación, Andrea Medina, consejera educativa de este colegio donde estudian 350 niños, dio a conocer las medidas que se tomaron como institución.

Además, mencionó que hasta el pasado viernes permaneció en el plantel educativo el Puesto de Mando Unificado, luego fue ubicado en los Bomberos de Cajicá.

“A la niña la siguen buscando todos, en el Gaula, el CTI. Esta mañana estuvo acá también Personería, estuvo acompañado también de otras autoridades, de la policía, de los bomberos. Y miren, yo no tengo que decirles, sino, desafortunadamente, no hay hoy una noticia cierta de qué pasa con nuestra Valeria, dijo inicialmente Medina en entrevista con el medio El Observador Sabana Centro.

La niña fue vista por última vez en su colegio.
La niña fue vista por última vez en su colegio. | Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: Gobernación de Cundinamarca

Una de las primeras medidas que tomó el colegio ante la desaparición de Valeria fue enviar a los demás estudiantes a la virtualidad ante las investigaciones. Sin embargo, desde el martes, 19 de agosto, volvieron a la presencialidad.

“Los otros 350 estudiantes retornaron de manera virtual, en un proceso que estamos haciendo de articulación con el Departamento de Psicología para que los niños empiecen a preguntar lo que tengan que preguntar, empiecen a sentir tranquilidad”, dijo.

Y agregó: “Abrimos un proceso psicológico desde hoy (martes 19 de agosto) de 8 de la mañana a 2 de la tarde, retornando en clases virtuales, pero principalmente más que lo académico, para que los niños se sientan seguros y tranquilos”.

Ante la angustia de los padres de familia de los otros niños, las directivas del colegio los citaron con el fin de resolver dudas y que de esta manera sientan tranquilidad.

“En un despliegue que hicimos con todo el equipo directivo del colegio, bajo la cabeza de nuestra rectora Sonia Ochoa, hicimos una reunión con los 350 padres de familia de los estudiantes, lunes festivo a las 5 de la tarde, a 7 de la noche, con preguntas, resolviendo dudas para ellos, y hoy retornamos con los estudiantes de manera virtual”, informó.

La consejera envió un mensaje en medio de esta difícil situación que enfrenta una familia de su plantel educativo, por lo que esperan que Valeria afanador vuelva al seno de su hogar en el menor tiempo posible.

“La idea de nosotros es volvamos al colegio con seguridad y con la tranquilidad de que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance y que ese es un espacio seguro en donde yo aprovecho para agradecerle a toda la comunidad educativa, a los padres de familia y a todas las personas que nos han venido apoyando y que han demostrado su esfuerzo, su apoyo y sobre todo su transparencia en la que ha mostrado el colegio”, puntualizó Andrea Medina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional advierte que se están tomando decisiones “de manera valiente” frente “a los autoritarismos”

2. Ella es la bellísima hermana de Paola Jara y a esto se dedica

3. Alarma en EE. UU. por agua contaminada: riesgos ocultos que afectan a millones de mascotas

4. Jugador de Selección Colombia se va a Rusia: solo faltan “firmas y exámenes médicos”

5. Yina Calderón reaccionó al traslado de Epa Colombia a Carabineros; hizo urgente petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DesaparecidacajicaCundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.