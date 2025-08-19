Suscribirse

Habla el padre de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, y siembre duda: “Extremadamente raro”

El progenitor de la menor dejó en claro que no pierden la esperanza de volver a ver a la pequeña de diez años.

Redacción Nación
19 de agosto de 2025, 2:45 p. m.
Esto fue lo que dijo el papá de la menor.
Esto fue lo que dijo el padre de la menor. | Foto: Foto 1: Noticias Caracol / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Ya se cumplió una semana desde la desaparición de Valeria Afanador, la niña de diez años de quien no se tienen ningún rastro desde el pasado 12 de agosto, cuando se encontraba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Bomberos, policías y la comunidad han adelantado las respectivas labores de búsqueda para saber qué pasó, pero hasta el momento no se tiene ninguna pista.

Valeria Afanador, la niña desaparecida.
Sigue siendo un misterio lo que sucedió con la menor. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ICBFColombia

Manuel Afanador, papá de la niña, volvió a hablar del caso y dejó en claro que seguirán buscando hasta tener algún rastro de la pequeña de diez años. En diálogo con Noticias Caracol, el hombre explicó que mantienen la fe intacta

“Yo creo que vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”, señaló.

Contexto: Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”

El progenitor de Valeria explicó que el lunes realizaron una búsqueda de más de tres kilómetros, pero no encontraron nada. Por lo mismo, remarcó que este martes seguirán adelante.

Asimismo, mencionó que han sido más de 200 personas las que se han sumado a estas labores.

Acerca de lo que le pasó a la niña, teniendo en cuenta que se manejan varias hipótesis, Manuel indicó que por ahora no tienen ninguna certeza, se habla de que posiblemente se ahogó o alguien se la llevó.

“No lo sé, hoy no sabemos si alguien la tiene o no, como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”, dijo.

Por lo mismo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje claro: “Si alguien tiene a Valeria, si alguien la ha visto, recuerde que son hasta $ 70 millones de recompensa por información”.

El hombre precisó que hasta el momento no han recibido ni una sola llamada del caso ni han sido objeto de extorsión. “Es un caso extremadamente raro”, concluyó.

Contexto: Alentador mensaje del secretario de Seguridad de Cajicá sobre la desaparición de la niña Valeria Afanador: “Probablemente”

Por su parte, Wilson Halaby, secretario de Seguridad de Cajicá, reiteró al medio mencionado que pese a que no se ha tenido ningún avance, por ahora no se descartan ninguna de las hipótesis de lo que le pasó a Valeria.

Por ello, remarcó que siguen trabajando y han realizado varios barridos por el río, así como por gran parte del municipio, especialmente en los alrededores del colegio, pero esto no ha dejado pista alguna.

“Esta es una labor que no para. La policía judicial sigue realizando entrevistas, verificando información que se ha obtenido, pero sin resultados positivos”, comentó.

Halaby, por último, hizo un llamado recordando la recompensa que hay y pidiendo a las personas que puedan saber algo que se contacten con las autoridades.

