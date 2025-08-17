Suscribirse

Nación

Alentador mensaje del secretario de Seguridad de Cajicá sobre la desaparición de la niña Valeria Afanador: “Probablemente”

Las autoridades avanzan en la recolección de videos en diferentes zonas de Cajicá.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 5:34 p. m.
Las cámaras la muestran jugando en la institución.
La imagen de Valeria Afanador se publica por considerarse un servicio social. Al costado derecho de la instantánea, el río Frío, donde han buscado a la menor. | Foto: Suministrada: Bomberos de Cundinamarca

Continúa la búsqueda de la menor de 10 años, Valeria Afanador, quien desapareció de su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, el pasado martes 12 de agosto.

La menor ha sido buscada por los organismos de socorro, junto a diferentes entidades judiciales, en zona boscosa, urbana y rural de Cajicá, y en el mismo río Frío. Sin embargo, aún no hay rastro alguno sobre el paradero de la niña que padece síndrome de Down.

Mientras avanza la búsqueda, quien se refirió al respecto fue Wilson Halaby Nagi, secretario de Seguridad de Cajicá, quien dijo que en estos momentos siguen nuevas verificaciones en el río Frío, dado que no escatiman esfuerzo alguno para establecer el paradero de Valeria.

En entrevista con Caracol Radio, Wilson Halaby Nagi también envió un mensaje a la persona que pueda llegar a tener en su poder o haber visto a la menor.

De hecho, el funcionario hizo un alentador anuncio. Dijo que es probable que a Valeria no la hayan sacado de ese municipio.

La niña Valeria Afanador.
En la imagen, la niña Valeria Afanador. | Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Porque de acá del municipio, probablemente no la hayan sacado. Pero sí, el mensaje es que si la vemos, si alguna persona que la tenga, se comunique con las líneas habilitadas para que nos brinde esa información a fin de que esta menor pueda llegar al seno de su familia”, dijo Wilson Halaby Nagi en la emisora citada anteriormente.

Asimismo, el funcionario de la Alcaldía de Cajicá señaló que continúa la recolección de videos, tanto en el colegio, como en las zonas aledañas, para ver estos qué información valiosa arrojan.

“También es importante mencionar que continúan las labores de vecindario, entrevistas en el sector a fin de recolectar cualquier información que nos pueda brindar algo más puntual para dar con el paradero de la menor”, resaltó el secretario de Seguridad en Caracol Radio.

Por otra parte, vale mencionar que, recientemente, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del departamento de Cundinamarca, dijo que en medio de todo este proceso alrededor de la pequeña, se han recibido unas llamadas.

Se trata de unas misteriosas llamadas en las que mencionan haber visto a la niña en diferentes puntos, pero que, en realidad, resulta ser información errada.

“Se han recibido llamadas de toda índole, pero no puedo dar claridad en este momento o dar fe, porque se han recibido algunas que han visto a la niña, por ejemplo, en algunos paraderos, que la han visto por la calle y todo eso se ha desvirtuado, hemos llegado a esos sitios y es información que no es real”, dijo Farfán en entrevista con Noticias Caracol.

