Gobernador Jorge Emilio Rey hace importante anuncio en medio de búsqueda de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, Cundinamarca

El mandatario anunció un aumento en la recompensa para quien brinde información que permita hallar a la niña de diez años con síndrome de Down.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de agosto de 2025, 1:11 a. m.
Las autoridades buscan a Valeria Afanador por tierra y agua.
Las autoridades buscan a Valeria Afanador por tierra y agua.

Desde el pasado 12 de agosto, la familia de Valeria Afanador Cárdenas, de diez años y quien tiene síndrome de Down, se encuentra desesperada tras su desaparición.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, a la menor de edad se le perdió el rastro cuando se encontraba en su colegio, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Contexto: Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

La niña estaba jugando en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, y desde ahí todo ha sido caos y desesperación por hallarla.

De inmediato, los organismos de socorro han desplegado sus operativos por todo el territorio aledaño, donde fue vista por última vez, pero los esfuerzos han sido en vano.

Valeria Afanador y el río donde es buscada.
Las autoridades buscan a Valeria Afanador por tierra y agua.

Ante esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha estado al frente de la operación, y en la tarde de este jueves, 14 de agosto, entregó detalles de la búsqueda.

“Acabo de recorrer personalmente parte del río Frío, en cercanías al colegio donde desapareció la niña Valeria Afanador. Hemos completado 48 horas de búsqueda ininterrumpida, con más de 200 integrantes de organismos de respuesta, entre ellos, buzos especializados, drones con detección térmica y el acompañamiento de carabineros”, dijo.

El mandatario fue enfático al mencionar a través de su cuenta de X que ampliarán el perímetro de búsqueda con el fin de encontrar a la niña en el menor tiempo posible.

“Se ha recorrido un radio de casi cuatro kilómetros aguas arriba y abajo del río. Lo ampliaremos a seis kilómetros para reforzar la operación”, detalló.

Frente a esta situación, el gobernador dio a conocer que junto a la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, instalaron un Puesto de Mando Unificado Departamental para coordinar la operación. Asimismo, anunció un aumento en la recompensa para quien brinde información que permita hallar a la niña Valeria Afanador.

“Decidimos aumentar de 20 a 50 millones de pesos la recompensa a quien nos brinde cualquier información que nos ayude a encontrar Valeria”, afirmó Rey Ángel.

Por último, el gobernador de Cundinamarca envió un mensaje esperanzador en medio de esta situación: “No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”.

