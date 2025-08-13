Buscan a Valeria Afanador, niña de diez años con síndrome de Down en Cajicá: jugaba en el colegio y desapareció

Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años, con síndrome de Down, se encuentra desaparecida desde hace varias horas en el municipio de Cajicá, ubicado en el departamento de Cundinamarca.

La pequeña fue vista por última vez en la mañana de este martes, 12 de agosto, cuando jugaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, que se encuentra en la vereda Canelón.

La menor está siendo buscada desde hace varias horas. Se publica la foto de la menor por considerarse un servicio social. | Foto: Suministrada: Bomberos de Cundinamarca

De hecho, hay un video en el que se le ve en inmediaciones del sitio y portando el respectivo uniforme.

“Las cámaras registran que, aproximadamente a las 10:30 a. m., Valeria se acerca a la zona de arbusto próxima a la reja que colinda con el sector de Río Frío. Se observa que ingresa a la zona y no se registra en las imágenes su regreso por el mismo punto”, indicó la institución.

Una vez se perdió al rastro, el colegio y los familiares de la menor le dieron rápido aviso a las autoridades, quienes iniciaron un operativo para saber qué pasó y dar con el paradero de la pequeña.

Dentro de los organismos que están atendiendo la situación se encuentran el Gaula de la Policía, la Comisaría de Familia, el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, entre otros.

Las autoridades adelantan la búsqueda con drones. | Foto: Suministrada: Bomberos de Cundinamarca

De hecho, este último organismo compartió algunas de las características con las que cuenta la menor y así ayudar a que sea fácil su identificación:

Estatura aproximada: 1.32 m.

Contextura: delgada.

Rasgos asociados al síndrome de Down.

Dificultad para hablar.

Vestía uniforme institucional: sudadera azul rey al momento de su desaparición.

Desde el colegio se reiteró que están comprometidos en la búsqueda de Valeria y así superar este momento de “dolor e incertidumbre”. Asimismo, la institución precisó que, debido a la condición de la menor, siempre se le ha brindado un acompañamiento conjunto desde el primer día de estudio.

Luisa Cárdenas, mamá de la niña, confirmó que en las cámaras de seguridad solo se ve cuando su hija ingresó a la zona de arbustos, pero no se percibe qué más pasó.

La mujer ha hecho un llamado a todas las personas para que cualquier pista se la comuniquen a las autoridades y así acabar con la angustia de qué fue lo que le sucedió a Valeria.