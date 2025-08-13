Suscribirse

Habla papá de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: contó el motivo por el que estaba afuera de la casa

El progenitor habló por primera vez y se refirió al atacante de su hijo.

Redacción Nación
13 de agosto de 2025, 1:11 p. m.
El agresor finalmente fue capturado por la Policía.
Esteban Yepes Palacio, de 19 años, fue el joven asesinado por un habitante de calle el pasado lunes, 11 de agosto, en Itagüí, Antioquia.

El crimen, que ha generado gran conmoción, se dio en plena calle y a la luz del día. De hecho, hay un video en el que se ve cuando el agresor le propinó la herida mortal a la víctima.

Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí; el hombre fue detenido.
Sergio Yepes, padre del joven, rompió su silencio y habló por primera vez sobre lo sucedido. Explicó que Esteban había terminado una clase de inglés y sacó al perro a dar un paseo; fue entonces cuando ocurrió el ataque.

Una vez lo sacó a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, explicó en diálogo con El Colombiano.

Contexto: Aterrador: habitante de calle asesinó a sangre fría a joven de 19 años que paseaba su mascota en Itagüí

Según las primeras versiones, el habitante de calle le pidió una moneda a la víctima, pero esta se negó a entregarla. Ante la negativa, el sujeto sacó un arma blanca y lo atacó en el cuello, herida que le causó la muerte.

Este joven había terminado recientemente el colegio y estudiaba inglés con el objetivo de buscar trabajo mientras iniciaba su carrera en Administración de Empresas.

El joven quería estudiar Administración de Empresas.
Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, recordó con tristeza su padre.

Sergio dejó en claro que su hijo no tenía problemas con nadie y no era una persona conflictiva.

Contexto: Esteban Yepes, el joven que fue asesinado por habitante de calle cuando paseaba su perro en Itagüí

También se refirió al atacante, asegurando que le pareció haberlo visto en otra ocasión, aunque vecinos afirmaron que este sujeto no solía frecuentar esa zona de Itagüí.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva”, señaló.

Ahora, los papás de Esteban, su hermana y sus otros familiares atraviesan por un duro duelo tras la repentina muerte. Mientras que lo despiden, exigen que el crimen no quede en la impunidad y que el asesino pague por lo que hizo.

El habitante de calle fue capturado por la Policía y, en el procedimiento, se le encontró el arma blanca con la que mató al joven. Se encuentra en una estación, mientras que avanzan las audiencias en su contra y, seguramente, será enviado a la cárcel.

