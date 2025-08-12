Suscribirse

Esteban Yepes, el joven que fue asesinado por habitante de calle cuando paseaba su perro en Itagüí

El agresor fue capturado por las autoridades.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 10:43 a. m.
Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí; el hombre fue detenido.
Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí. | Foto: Redes sociales.

Los habitantes de Itagúí, Antioquia, y Colombia, en general, no salen del asombro tras el brutal asesinato de un joven a manos de un habitante de calle en un concurrido sector y a plena luz del día. El video, que rápidamente se viralizó en redes, muestra la crueldad del ataque.

El joven, quien caminaba tranquilamente con su perrito, ve pasar al habitante de calle sin prestar mayor atención a su presencia. Transcurren algunos segundos y el hombre se devuelve, saca una arma blanca y lo hiere a la altura del cuello.

La víctima corre pocos metros, comienza a desangrarse y muere en el lugar. Tras una rápida reacción de las autoridades, el agresor fue capturado. De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue identificado como Esteban Yepes Palacio, mientras que el asesino responde al nombre de William.

Contexto: El cruel asesinato de Peio Neio, reconocido habitante de Envigado: lo apuñalaron, lo ahorcaron y lo arrojaron a una quebrada

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, aseguró que la fatal agresión sucedió este lunes, 11 de agosto, en inmediaciones del barrio Villa Paula, cerca del parque principal de esa municipalidad del área metropolitana de Medellín.

“¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”, señaló la Alcaldía de Itagüí a través de redes sociales.

Este estremecedor caso se suma al atroz crimen de María Elena López Abonce, asesinada mientras celebraba su cumpleaños número 56.

El responsable, según los testimonios, fue su propio hermano, Héctor Jaime, un hombre de 65 años.

La tragedia sucedió en el sector Los Mantequillos, de la vereda Olivares, en el municipio de Itagüí.

El hecho ocurrió a las 4:10 a. m. del domingo, según información policial conocida por SEMANA.

“Sacó el arma blanca, nadie se dio cuenta de qué iba a hacer. Se arrimó a donde ella, le dijo, ‘feliz cumpleaños, hermanita’, y le dio la puñalada”, le dijo a Noticias Telemedellín John Anderson Muñoz Lópéz, hijo de la víctima.

Según la Fiscalía, “la mujer de 56 años era víctima de un ciclo de violencia verbal por parte de su hermano, quien la habría amenazado de muerte”.

El señalado agresor intentó huir, pero minutos después se entregó en la estación de policía del municipio.

Desesperados, los asistentes a la fiesta trataron de auxiliar a María Elena, la trasladaron como pudieron a la Clínica Antioquia, pero allí llegó sin signos vitales.

Héctor Jaime fue cobijado con medida de aseguramiento intramural, sin embargo, no aceptó los cargos endilgados por homicidio agravado.

