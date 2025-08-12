Ellos son los tres militares asesinados en un vil ataque con drones sobre el río Naya, en Buenaventura

El Ministerio de Defensa de Colombia entregó detalles del vil ataque con drones cargados con explosivos ocurrido este martes, 12 de agosto, sobre el río Naya, en Buenaventura, hechos en los que murieron tres militares y otros cuatro resultaron heridos.

“Repudiamos el cobarde asesinato del sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, el soldado profesional Darío Estrada Pacheco y el soldado profesional Andrés Estrada Muñoz, valerosos soldados del Ejército víctimas de un ataque indiscriminado con drones adaptados con explosivos”, dijo esa cartera en la red social X.

El sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, el soldado profesional Darío Estrada Pacheco y el soldado profesional Andrés Estrada Muñoz murieron en un ataque con drones cargados con explosivos en el río Naya, en Buenaventura. | Foto: Ministerio de Defensa.

El ataque sucedió en un puesto de control fluvial sobre el río Naya, sector Pastico, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

El hecho, calificado por el ministerio como “inhumano” es atribuido a hombres de la estructura Jaime Martínez de las Disidencias, comandadas por Iván Mordisco.

“Según las primeras informaciones, este acto inhumano sería responsabilidad de las disidencias criminales de la ‘Jaime Martínez’. Las tropas de la Tercera División del Ejército han intensificado las operaciones ofensivas para ubicar, judicializar y capturar a todos los responsables”, informó.

La Fuerza Naval del Pacífico, una Unidad Operativa Mayor de la Armada de Colombia, publicó un video del rescate de los cuatro militares heridos.

Este es el momento en el que rescatan a cuatro militares heridos en el ataque con drones cargados de explosivos en el río Naya, en Buenaventura. Otros tres militares murieron en el atentado. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/sjwQQ6CVty — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2025

Un informe de SEMANA, publicado el pasado 15 de julio, reveló que no hubo día de 2025 (hasta esa fecha) en el que los grupos armados ilegales no hayan lanzado un ataque con drones sobre algún municipio del Cauca, Valle o Nariño.

Según reportes militares, conocidos por SEMANA, los delincuentes atacaron en 252 ocasiones con esos dispositivos. Es decir, un promedio de 1,29 cada día.

Tal y como señaló este medio, el ataque con explosivos lanzados desde un dron ocasionó la muerte de una patrullera y dejó dos uniformados heridos. La uniformada asesinada fue identificada como Maryuri Ramos Mamián.

Este era el segundo atentado terrorista con drones bomba en menos de 12 horas en esa región del país. Horas antes, se conoció que las disidencias Jaime Martínez lanzaron un explosivo contra una comunidad del sector Bellavista, zona rural de Jamundí.

Como resultado de este brutal ataque, dos niños —uno de ellos de siete años— resultaron heridos; en este momento, están internados en un centro asistencial.

Y es que las cifras de los ataques con drones son preocupantes y aterradoras. Solo en Argelia y El Tambo, Cauca, sumaron 59 atentados este año: 30 casos en el primer municipio, 29 en el segundo.

Pero esos no fueron los únicos lugares con los que los delincuentes trataron de hacer daño a tropas de las brigadas 3, 23, 29 y a las Fuerzas de Despliegue Rápido 2 y 4 que tratan de mantener el orden público en el suroccidente colombiano.

En Argelia, hubo 30 ataques entre el 1º de enero y el 13 de julio de 2025, 29 en El Tambo, 22 en Suárez, 3 en Corinto, 2 en Balboa, 2 en López de Micay, y 1 en Cajibio y 1 en Patía.

Los reportes incluyen ataques como los ocurridos en Calima Darién y en Jamundí, que hacen parte de la estrategia de los grupos armados ilegales para atentar contra las fuerzas militares y la fuerza pública.

De hecho, SEMANA reveló recientemente unos audios que dejan en evidencia la estrategia de esa estructura armada ilegal para atacar a las fuerzas militares.

“Muchacho, eso va mucho ganado, eso va mucho ganado por acá, entonces no se sabe, eso va como fea la cosa. Yo no más le reporto que por el plan, por la orilla de las cañas, va mucho ganado y eso, bravo” (sic), se escucha en uno de los audios en poder de este medio.

Quien habla es el enlace entre las disidencias y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la zona rural alta de Jamundí.