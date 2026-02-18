Accidente en la vía Cajicá-Chía terminó con un tractocamión y una motocicleta en llamas. ¿Qué pasó?

En la madrugada de este miércoles, 18 de febrero, se presentó un nuevo incidente en la salida a la ciudad de Bogotá que terminó con un incendio vehicular en plena vía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito de Cundinamarca, un motociclista chocó contra la parte trasera de un tractocamión en la vía que conduce a Cajicá-Chía.

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero; así están las principales vías e la capital

El siniestro provocó que la moto se incendiara y, posteriormente, el vehículo de carga también se viera envuelto en llamas, lo que generó pánico entre los conductores que transitaban por el lugar.

#CHÍA | Un incendio se presentó en la vía Cajicá-Chía debido a un choque entre una motocicleta y un tractocamión. Las autoridades continúan atendiendo la situación y ya habilitaron un carril de la via, por lo que se presenta gran congestión vehicular. No se presentaron personas… pic.twitter.com/k49y6vTE89 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 18, 2026

El hecho que se registró en las inmediaciones del Centro Chía provocó congestión vehicular mientras las autoridades pertinentes llegan al lugar para atender la situación.

Al punto del accidente llegó personal de la Concesión Vial Accenorte, miembros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía. Foto: API

Según el reporte de las autoridades, este incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales; sin embargo, el motociclista fue atendido por el personal de ambulancia, y el incendio fue controlado por los bomberos.

“Al transitar sobre nuestro corredor vial, cuenta con los servicios sin costo de grúa, carro taller, ambulancia e inspección vial, las 24 horas del día. En caso de emergencia, comuníquese a las líneas de atención 6760652, 312 519 6546 / 312 519 4023”, dice la Concesión Vial Accenorte.

Recomendaciones para viajar por carretera

Revisa el estado técnico-mecánico del vehículo, haz el respectivo mantenimiento preventivo y ten a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.

Descansa bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido .

. Conduce libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.

Conduce acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.

Respeta el límite de velocidad y conserva la distancia suficiente entre vehículos para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía.

para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía. A los motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables, se les recomienda no andar en zigzag y verificar el estado y la presión de los neumáticos.

A los ciclistas se les recomienda utilizar siempre cinta reflectiva y elementos de protección.