Cundinamarca

Accidente en la vía Cajicá-Chía terminó con un tractocamión y una motocicleta en llamas. ¿Qué pasó?

El hecho se registró en las inmediaciones de Centro Chía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía.
El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía. Foto: API

En la madrugada de este miércoles, 18 de febrero, se presentó un nuevo incidente en la salida a la ciudad de Bogotá que terminó con un incendio vehicular en plena vía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito de Cundinamarca, un motociclista chocó contra la parte trasera de un tractocamión en la vía que conduce a Cajicá-Chía.

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero; así están las principales vías e la capital

El siniestro provocó que la moto se incendiara y, posteriormente, el vehículo de carga también se viera envuelto en llamas, lo que generó pánico entre los conductores que transitaban por el lugar.

El hecho que se registró en las inmediaciones del Centro Chía provocó congestión vehicular mientras las autoridades pertinentes llegan al lugar para atender la situación.

Bogotá

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Bogotá

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Bogotá

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Bogotá

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Nación

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde desapareció Valeria Afanador, se pronunció ante solicitud de imputación de cargos a directivos

Cápsulas

Brinsa inaugura una nueva refinería en Cajicá tras inversión de $120.000 millones

Nación

Nueva hipótesis le daría un giro al caso de Valeria Afanador: unas gelatinas son pieza clave

Al punto del accidente llegó personal de la Concesión Vial Accenorte, miembros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía.
El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía. Foto: API

Según el reporte de las autoridades, este incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales; sin embargo, el motociclista fue atendido por el personal de ambulancia, y el incendio fue controlado por los bomberos.

“Al transitar sobre nuestro corredor vial, cuenta con los servicios sin costo de grúa, carro taller, ambulancia e inspección vial, las 24 horas del día. En caso de emergencia, comuníquese a las líneas de atención 6760652, 312 519 6546 / 312 519 4023”, dice la Concesión Vial Accenorte.

Recomendaciones para viajar por carretera

  • Revisa el estado técnico-mecánico del vehículo, haz el respectivo mantenimiento preventivo y ten a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
  • Descansa bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.
  • Conduce libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
  • Conduce acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.
  • Respeta el límite de velocidad y conserva la distancia suficiente entre vehículos para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía.
  • A los motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables, se les recomienda no andar en zigzag y verificar el estado y la presión de los neumáticos.
  • A los ciclistas se les recomienda utilizar siempre cinta reflectiva y elementos de protección.

Más de Bogotá

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Riña en Suba

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Líos Administradores

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

x

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Cristian Martín y su familia.

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

José Ismael Peña, quien fue designado como como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Noticias Destacadas