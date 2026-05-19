Gobernación de Cundinamarca inició obras en la vía Cajicá-Tabio: definieron fecha de finalización

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el inicio de las obras en un sector clave en la vía Cajicá-Tabio. La Gobernación anunció los detalles de esta obra que tiene una inversión superior a $5.200 millones, cómo impactará en la movilidad del departamento y cuándo se entregará a la comunidad.

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Rey detalló que los trabajos que se adelantarán en el departamento planean beneficiar la movilidad intermunicipal entre Cajicá y Tabio. Se intervendrán 4,4 kilómetros de este corredor vial clave para el transporte de insumos agrícolas, carga pesada y ciudadanía en general.

El gobernador celebró la nueva entidad del departamento

Estas obras no solo significan un avance para el departamento en materia de conectividad vial, sino también un desarrollo estructural tras el apoyo de la nueva Unidad de Mantenimiento Vial.

“Cundinamarca ya cuenta con una Unidad de Mantenimiento Vial. Está compuesta por maquinaria propia que hemos adquirido recientemente. Con esa maquinaria estamos adelantando mejoramiento de carpeta asfáltica en diferentes corredores del departamento”, celebró el gobernador Jorge Emilio Rey.

El gobernador Rey celebró la maquinaria propia del departamento. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

De esta forma, estos trabajos de la vía secundaria de Cajicá-Tabio estarán a cargo de la Unidad de Mantenimiento Vial del departamento. La Gobernación decidió poner en marcha inmediatamente la recuperación de este corredor clave para los ciudadanos.

El gobernador detalló que con este tipo de estrategias, su administración ya ha logrado intervenir más de 40 kilómetros en la región, especificando que este no es el primer trabajo de la unidad.

Las obras ya iniciaron

Sin mucho preámbulo, la Gobernación anunció que estos trabajos ya iniciaron. Detallaron que se intervienen 4,4 kilómetros de la vía secundaria de Cajicá-Tabio, destacando la relevancia del corredor para la conexión intermunicipal de Sabana Centro y el norte del departamento.

El corredor tiene en total 5,3 kilómetros; sin embargo, la Gobernación adelantará los trabajos sobre el tramo previamente mencionado en donde, según Rey, se presentaban las condiciones más críticas del corredor.

“Necesitamos mejorar la transitabilidad de vehículos de carga, pero también de muchos vehículos particulares que visitan nuestros municipios”, declaró el gobernador.

La Gobernación busca impulsar el turismo con esta intervención. Pues, el mandatario del departamento destacó que con estos trabajos benefician a los residentes de Cajicá y Tabio, además de los visitantes del departamento.

La intervención en la vía secundaria de Cajicá-Tabio implicó una inversión de $5.200 millones. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

¿Cuándo finalizará la intervención?

A través de un comunicado, la Gobernación detalló que para estos trabajos dispuso maquinaria como pavimentadora, fresadora, rodillos, minicargadores, volquetas y carrotanques.

De los 4,4 kilómetros intervenidos, 2,4 corresponden a Cajicá y 2,9 a Tabio. Según la Gobernación, estos trabajos tienen un plazo estimado de tres meses, por lo que se prevé la finalización de estas obras para mediados de septiembre.