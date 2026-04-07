La ampliación de la autopista norte en Bogotá ha sido un proyecto que el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó de una “deuda histórica”, por lo que la tan esperada firma de este lunes 6 de abril se convirtió en una luz al final del túnel.

Autopista Norte de Bogotá: ¿cuándo inician las obras de ampliación y qué pidió la ANI?

El alcalde celebró mediante un video en sus redes sociales la suscripción del acta de inicio correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte. La firma entre la ANI, la interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte marcaría el inicio real del proyecto.

Esta firma significaría el inicio de la obra. Foto: ANI

“Es una gran noticia que por fin se haya destrabado la autopista Norte y eso es, en cierta forma, la luz al final del túnel de la conectividad entre Bogotá y el norte. Sin duda va a beneficiar, no a miles, a millones de personas”, declaró el alcalde.

El mandatario especificó que la obra ampliará el corredor desde la 191 hasta la 245 y también detalló que, durante el desarrollo de esta construcción, el contratista tiene que garantizar la habilitación de tres carriles en cada sentido.

La autopista está construida actualmente sobre un humedal, por lo que, según el alcalde, el corredor se va a elevar parcialmente para así corregir el error infraestructural histórico. Esto permitirá que haya conectividad hídrica por debajo de la autopista.

La ampliación de la autopista norte es una obra esperada por la ciudadanía desde hace varios meses. Foto: Pantallazo @CarlosFGalan

La autopista, que actualmente tiene 3 carriles en cada sentido, ahora tendrá 5, más el del uso exclusivo de TransMilenio; además, tendrá 6 metros de espacio público para ciclorrutas y andén, así lo explicó el alcalde.

“Nosotros llegamos, nos pusimos la tarea desde el 2024 de trabajar en esto para articular todo lo que fuera responsabilidad del Distrito y de esa forma se llegó a que el concesionario pudiera presentar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) todos los requisitos para la licencia y ahora se dé el acta de inicio”, señaló Carlos Fernando Galán.

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El mandatario señaló que esta obra le costará al Estado 1.8 billones de pesos y, según Galán, se podrá financiar gracias a los recursos del peaje que desde el 2017 se vienen ahorrando, lo que le permitirá que no se les cobre a los ciudadanos ningún valor extra ni se saque presupuesto público.

Por último, Galán aseguró: “Nosotros vamos como Distrito a vigilar la ejecución de esta obra, vamos a apoyarla y vamos a trabajar para lo que corresponde”.