Autopista Norte de Bogotá: ¿cuándo inician las obras de ampliación y qué pidió la ANI?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que, tras la verificación de las obligaciones contractuales en aspectos técnicos, jurídicos, financieros, prediales, ambientales y sociales, se encuentran dadas las condiciones para que el concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S.

De acuerdo con la entidad, este proceso está suscrito durante marzo de 2026 el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del proyecto Accesos Norte Fase II.

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La revisión de los requisitos se realizó durante la etapa de preconstrucción, en la que el concesionario, en coordinación con la interventoría y la ANI, adelantó distintas actividades necesarias para cumplir con las condiciones precedentes establecidas en el contrato.

Entre estas acciones se incluyó la no objeción del Plan de Obras, la aprobación de los estudios y diseños de trazado y detalle, el cierre financiero del proyecto y la gestión predial requerida para las primeras Unidades Funcionales. También se adelantaron los trámites para la obtención de licencias y permisos necesarios para iniciar las intervenciones contempladas.

En el componente ambiental, el proyecto cuenta con licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la Resolución No. 029 de 2026, correspondiente a las Unidades Funcionales iniciales. De acuerdo con la entidad, este permiso permite avanzar hacia el inicio de las obras previstas en el contrato de concesión.

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“De acuerdo con la verificación realizada por la ANI y la interventoría, se han cumplido las condiciones precedentes que permiten avanzar hacia la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción, documento mediante el cual se formaliza el inicio de las obras del proyecto”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

🗞️#ComunicadoANI | Están dadas las condiciones para que la concesionaria @RutaBogotaNorte suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, obra clave para mejorar la conexión entre Bogotá y el norte del país. pic.twitter.com/0yWXltqkW1 — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) March 13, 2026

Las obras previstas se desarrollarán principalmente sobre la Autopista Norte entre las calles 191 y 245 en Bogotá. En este tramo se contempla la ampliación y el mejoramiento del corredor vial mediante la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, así como un carril exclusivo para el sistema TransMilenio entre las calles 191 y 235.

El proyecto también incluye la intervención de los carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas. De igual forma, se prevé el desarrollo de infraestructura para peatones y ciclistas, con la construcción de andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía.

Dentro de las intervenciones se contempla además la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como la realización de estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

El proyecto Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,96 kilómetros y busca mejorar la movilidad entre la capital del país y los municipios del norte de Cundinamarca.

De acuerdo con la ANI, la iniciativa pretende optimizar la conectividad regional y contribuir a la descongestión de uno de los principales corredores de acceso a Bogotá.

“Desde la ANI se continuará ejerciendo el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando que las obras se desarrollen conforme a los estándares técnicos, ambientales y sociales establecidos en el contrato de concesión”, señaló la entidad.