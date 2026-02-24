Bogotá

Importante obra en el norte de Bogotá presenta avances del 40 %: ¿cuándo terminará la intervención que impacta a más de 11.000 personas?

La recuperación de más de 13.000 metros cuadrados inició en julio de 2025.

Camilo Eduardo Velásquez

24 de febrero de 2026, 1:55 p. m.
Panorámica de Bogotá
Panorámica de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), cómo va el avance de la obra de la calle 222, entre la Autopista Norte y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Esta estratégica construcción del norte de la ciudad busca rehabilitar más de 6.000 metros cuadrados de carretera. Según la UMV, a la fecha lleva un avance del 48 %. Mediante un comunicado, la entidad distrital reportó la ejecución de 4 de los 10 segmentos proyectados en ambos sentidos del corredor vial.

“Con esta intervención, seguimos recuperando vías estratégicas para la ciudad, priorizando sectores con alta circulación estudiantil y mejorando las condiciones de movilidad y seguridad para todos los actores viales”, reportó Mónica Rueda, directora de la UMV.

La calle 222 ya llegó al 48 % de la obra. Foto: Unidad de Mantenimiento Vial

En los avances anunciados, destaca la instalación de sardineles, elementos fundamentales para la delimitación y organización del espacio vial. De las 3.080 piezas proyectadas, a la fecha, se han instalado 1.800.

La entidad se comprometió a continuar “ejecutando las actividades programadas para cumplir con el cronograma establecido, contribuyendo al mejoramiento progresivo de la malla vial y al fortalecimiento de la movilidad segura en este sector de la ciudad”.

Desde la UMV, se confirmó que la obra tiene prevista llegar a su 100 % en junio de 2026, lo que beneficiaría directamente a la comunidad académica ubicada sobre la calle 222.

Avances de la obra. Foto: Unidad de Mantenimiento Vial
La vía intervenida impacta a los estudiantes de la universidad UDCA y de 11 colegios de la zona. La UMV identificó que la intervención toca a más de 11.000 alumnos, que recorren día a día esta vía para llegar a su destino. Además, por este corredor circulan diariamente 360 rutas escolares y cuatro rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Esta obra inició el 17 de julio de 2025 y planea recuperar más de 13.000 metros cuadrados. Es por esto que la duración de la misma es de casi un año.

“Los tiempos se han cumplido, estamos muy contentos, poco a poco hemos visto que el sueño de arreglar esta vía se está haciendo realidad”, indicó Perla Becker, integrante de la Asociación Red de Apoyo Borde Norte.

Unidad de Mantenimiento Vial
Así estaba la obra antes de la intervención. Foto: Unidad de Mantenimiento Vial

La entidad reportó una serie de avances en el último mes, lo cual promete un alivio para los ciudadanos que día a día ven comprometidos sus desplazamientos y, por ende, sus rutinas diarias.

