La Unidad de Mantenimiento Vial es el ente distrital encargado de recuperar las condiciones de movilidad y seguridad en las autopistas para los conductores de Bogotá.

Esta fue la filial de la Alcaldía de Bogotá que reportó el avance en los trabajos de mantenimiento vial en la conexión Calle 80 - Suba Lisboa.

Esta vía conecta la Calle 80 con Suba Lisboa. Foto: Unidad de Mantenimiento Vial

Se trata de la principal salida vial del barrio Lisboa. Miles de ciudadanos transitan esta vía a diario, dentro de las que destacan cinco rutas del SITP, revelando así la importancia del corredor.

Este pasadizo es importante para la PTAR Salitre, infraestructura fundamental donde se tratan las aguas residuales de más de 3 millones de ciudadanos del norte y centro de Bogotá, ya que está ubicada al rededor de donde se lleva a cabo esta obra.

Visita fiscal a la Ptar Salitre Foto: Contraloría de Bogotá

Desde el 10 de noviembre de 2025, la Alcaldía activó las labores en este importante corredor vial para lograr su recuperación. Desde entonces, se realizan las labores en jornadas nocturnas, de manera tal que no intervengan en la congestión vehicular en el día a día de los ciudadanos.

SEMANA confirmó que esta importante obra para el noroccidente de Bogotá espera completarse para la primera semana de marzo, lo que significaría la recuperación de la malla vial en 4 meses.

Según la Unidad de Movimiento Vial de Bogotá (UMV), la intervención involucra 5.500 metros cuadrados y se estima que en los próximos días se complete la renovación en aproximadamente 4.000 metros cuadrados.

La UMV trabaja en la noche para evitar congestión vehicular en el día. Foto: X: Directora de la UMV, Mónica Rueda.

La entidad de mantenimiento vial tiene 41 frentes de obra activas de día en este momento, pero esta específicamente se seguirá desarrollando en las noches de la capital, así lo confirmó la entidad.

“La UMV continuará con las actividades programadas en horario nocturno hasta completar los trabajos, con el propósito de mejorar la circulación y aportar al bienestar de quienes transitan diariamente por este importante acceso”, destacó en un comunicado de prensa.

Esta estrategia la utiliza este aliado distrital para reducir el impacto negativo en la movilidad de los ciudadanos. La congestión vehicular puede llegar a generar retrasos en los corredores viales.

Las intervenciones de la UMV obedecen al mejoramiento del estado de las vías. La Alcaldía de Bogotá reveló que, de los impuestos de los ciudadanos, de cada $100.000, $28.400 se van a vías y transporte público. Es por esto que cobra relevancia la entidad en la ciudad y así mismo se le exigen resultados que beneficien a la ciudadanía.