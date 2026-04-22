La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió un comunicado en el que responde a la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación.

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El proceso está relacionado con posibles irregularidades en la contratación para la modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

El error fue corregido al momento de contar con el documento para la modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Foto: A.P.I

“Según el informe final presentado en diciembre de 2025 por la Contraloría General de la República, se evidenció una diferencia entre el valor presente del ingreso esperado incorporado (VPIE) y la oferta económica adjudicada. Mientras el VPIE se establecía en aproximadamente 1.308.080.834.625 pesos, la oferta adjudicada alcanzaba cerca de 1.193.643.382.807 pesos”, destaca la ANI.

La entidad explica que esta diferencia se debió a un error involuntario de transcripción. Según la ANI, el valor correcto que debía considerarse para efectos contractuales era el ofertado por el adjudicatario, el cual fue aceptado dentro del proceso de selección. Este punto resulta central, ya que busca descartar la existencia de una irregularidad de fondo en la adjudicación del contrato.

#Atento | Por medio de un comunicado, la ANI respondió al anunció de indagación previa por parte de la Procuraduría acerca de posibles irregularidades en el contrato para la modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, explicando que esta inconsistencia fue un error… pic.twitter.com/nmzL2CV0zC — Diario La República (@larepublica_co) April 22, 2026

Adicionalmente, la ANI indicó que esta inconsistencia fue subsanada mediante un trámite de modificación contractual realizado en 2025.

“Es importante aclarar que el ajuste del VPIE no constituyó una alteración del objeto contractual ni una modificación de las condiciones materiales de la adjudicación. Por el contrario, la finalidad fue alinear el texto del contrato con la oferta efectivamente adjudicada, preservar la ecuación económica originalmente estructurada”, señala la ANI.

El objeto del contrato es la modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Foto: OINAC

Dicho ajuste incluyó solicitudes formales del concesionario, así como requerimientos técnicos y conceptos emitidos por distintas áreas de la entidad, entre ellas las jurídicas, prediales, ambientales, de riesgos y técnicas.

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Por último, la ANI destaca que la modificación tuvo como objetivo corregir el error en un solo instrumento, integrando múltiples inconsistencias detectadas en la minuta contractual.