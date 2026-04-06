El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reactivación ferroviaria con la firma de las actas de inicio para los estudios de factibilidad del corredor férreo que conectaría a Villavicencio con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

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La iniciativa, liderada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca fortalecer la conectividad logística de los Llanos Orientales y consolidar alternativas de transporte más eficientes en el territorio nacional.

El transporte férreo ayudaría a bajar los costos operativos y logísticos. Foto: Getty Images

Este proceso de estudios contaría con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos, destinados tanto a las consultorías como a la interventoría.

En detalle, más de 52 mil millones se asignaron a los análisis técnicos y cerca de 7.700 millones a la supervisión de los mismos. El objetivo es estructurar el proyecto a nivel de factibilidad, etapa clave para definir su viabilidad técnica, financiera y operativa.

La ejecución de los estudios estará dividida en dos tramos. El primero, entre Villavicencio y Puerto López, será desarrollado por el Consorcio Férreo del Meta HE, mientras que el segundo, que conecta a Puerto López con Puerto Gaitán, estará a cargo del Consorcio Conexión Férrea INT.

La interventoría de ambos segmentos fue asignada al Consorcio Férreo del Llano BC, que tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Los tiempos de entrega también varían según el tramo: siete meses para el primer lote y diez meses para el segundo. Durante este periodo se llevarán a cabo análisis detallados que incluyen estudios de demanda de carga, diseño de ingeniería ferroviaria, estructuración financiera, evaluación de impactos ambientales y sociales, así como la revisión de aspectos prediales y operativos.

Además, se contemplan estudios sobre costos de inversión y operación, programación de obras y evaluación tarifaria.

El corredor proyectado tendrá una extensión aproximada de 193,5 kilómetros e incluirá la construcción de cerca de 18 kilómetros en puentes. Esta infraestructura pretende conectar a Villavicencio con Puerto Gaitán, considerado uno de los principales polos productivos y energéticos del Meta, lo que podría impulsar significativamente la dinámica económica de la región.

De acuerdo con estimaciones preliminares, la línea férrea tendría la capacidad de movilizar entre 388 mil y 932 mil toneladas de carga anuales hacia el año 2080.

Entre los productos que se transportarían se destacan insumos agroindustriales como la soya y el maíz, fundamentales para la seguridad alimentaria del país.

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La ministra de Transporte, Mafe Rojas, resaltó la importancia de este avance dentro de la política de infraestructura del Gobierno:

“Hoy damos un paso muy importante en la reactivación férrea de Colombia. Con el inicio de la factibilidad del corredor Villavicencio – Puerto Gaitán seguimos avanzando en la apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de recuperar el tren para conectar las regiones productivas del país, fortalecer la logística y ofrecer alternativas de transporte más eficientes y sostenibles”.

Gobierno nacional inicia estudios de factibilidad de corredor férreo Villavicencio - Puerto Gaitán. Foto: Ministerio de Transporte

El proyecto también contempla la articulación con otros modos de transporte, especialmente el fluvial, mediante la conexión con el río Meta. Esta integración permitiría mejorar la competitividad de la Orinoquía, facilitando el transporte de mercancías hacia otros puntos del país.

Con este avance, el Gobierno busca sentar las bases para un sistema ferroviario moderno que contribuya a reducir costos logísticos, dinamizar la economía regional y mejorar la conectividad en Colombia.