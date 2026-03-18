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Colombia y sus ferrocarriles: ¿por qué varios contratos estratégicos aún no arrancan?

Meses después de su adjudicación, varios contratos clave para la modernización ferroviaria siguen sin iniciar, retrasando proyectos estratégicos de transporte y carga.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 2:52 p. m.
La ejecución de contratos clave para la red ferroviaria sigue pendiente, generando incertidumbre en inversión y conectividad.
La ejecución de contratos clave para la red ferroviaria sigue pendiente, generando incertidumbre en inversión y conectividad. Foto: Pablo David

Meses después de su adjudicación, varios contratos clave para la modernización de los ferrocarriles en Colombia siguen sin iniciar, generando retrasos en proyectos estratégicos de transporte y carga.

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Retrasos en contratos de factibilidad frenan obras ferroviarias

Según una investigación publicada por Valora Analitik, varios contratos adjudicados el 31 de diciembre de 2025 aún no tenían actas de inicio para principios de marzo de 2026.

Esto pondría en evidencia las dificultades en la formalización y ejecución de procesos contractuales en el sector ferroviario.

Sin embargo, informes oficiales recientes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) muestran que al menos dos proyectos avanzan formalmente:

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  • El inicio de los estudios de factibilidad del Corredor Férreo Villavicencio–Puerto Gaitán que se oficializó con la firma de las actas de inicio en marzo de 2026, bajo plazos de 7 y 10 meses para cada uno de los dos lotes del proyecto.
  • También se firmó el acta de inicio de la factibilidad del Corredor Férreo Central, un trazado de 448 kilómetros que busca conectar la Región Metropolitana de Bogotá con los puertos del Caribe, con un plazo de ejecución de 18 meses para completar los estudios técnicos.

Estos pasos administrativos demuestran que algunos procesos han logrado formalizarse en 2026 y registran movimiento en las etapas iniciales

No obstante, el retraso en otros evidencia las dificultades de ejecución que enfrenta el sector ferroviario y la brecha entre los planes del Gobierno y la implementación real de los proyectos.

Los contratos, considerados estratégicos para la reactivación del sistema ferroviario nacional, abarcan corredores clave como Buenaventura–Palmira, Yumbo–La Felisa y el ramal que conecta Villavicencio con Puerto López y Puerto Gaitán.

Además, incluyen tramos que buscan articular la conectividad interoceánica. Su ejecución es crucial para mejorar la logística de carga, reducir la congestión vial y fortalecer la competitividad del transporte terrestre.

Desde el sector infraestructura, fuentes especializadas señalan que la capacidad institucional para mover la contratación hacia la ejecución efectiva es un factor determinante para que un proyecto pueda pasar del papel a la realidad.

De acuerdo a lo que expone el artículo de Analítik, la falta de firmas de acta de inicio en los primeros meses de 2026 para varios contratos adjudicados, especialmente los de consultorías e interventorías en estudios de factibilidad, es vista como un obstáculo que puede atrasar cronogramas completos.

Si el país está conectado, traerá inversión y competitividad y mejorará las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales.
Si el país está conectado, traerá inversión y competitividad y mejorará las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales. Foto: Carlos Ramírez

Incertidumbre en la ejecución impacta inversión y conectividad

La ejecución de estudios de factibilidad es un paso esencial que sirve como base técnica, financiera y ambiental para decidir si una obra puede construirse, cuánto costará y cómo se integrará al sistema logístico nacional.

Cuando estos estudios no avanzan, la capacidad para atraer inversión, especialmente del sector privado, y planificar obras de largo plazo se ve afectada.

Aunque la ANI ha movido algunos proyectos importantes hacia delante, como los dos ya mencionados, otros procesos contractuales adjudicados en diciembre siguen pendientes de inicio formal, generando interrogantes sobre la capacidad de ejecución y el seguimiento institucional.

En consecuencia, la reactivación ferroviaria en Colombia enfrenta un doble desafío: formalizar el inicio de todos los contratos adjudicados y acelerar la ejecución de estudios de factibilidad claves para que obras físicas puedan materializarse en el mediano plazo.

Solo así proyectos con potencial para dinamizar la logística, reducir costos de transporte y mejorar la conectividad regional podrán avanzar más allá de los papeles y cronogramas.

En este contexto, el retraso de los contratos adjudicados en diciembre representa un desafío adicional: transformar decisiones administrativas en acciones tangibles sobre los rieles.