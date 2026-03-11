La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio el primer paso para llevar a cabo la construcción del Corredor Férreo Central, que busca conectar la capital del país con el Caribe colombiano.

Tren de Boyacá que conectaría con Bogotá da importante paso: ¿podrá viajar en este sistema de transporte?

En los últimos días, la ANI firmó con el Consorcio Ferreoestructura Central C&G el acta que le da inicio a los estudios de viabilidad para la construcción del ferrocarril, que, según el gobierno nacional, ya tiene una prefactibilidad que contempla la construcción de 391 km de vía férrea, el mejoramiento de 57 km, la construcción de 93 túneles con una extensión de 132 km, 185 puentes con una longitud de 52 km y 264 km a cielo abierto.

La ANI ya firmó el multimillonario inicio de estudios. Foto: ANI

Estos estudios le costarán al país $102.609 millones, de los cuales $91.164 millones se distribuirían en consultoría y $11.445 millones se irían para la interventoría. Así lo comunicó la ANI, quien aseguró que el plazo máximo para la entrega de este estudio es de 18 meses, que se cumplirían en septiembre de 2027.

El consorcio deberá analizar la demanda de carga, los impactos ambientales y prediales, la ingeniería ferroviaria, operación, mantenimiento y estimación de costos para el proyecto ferroviario.

El proyecto busca conectar diferentes regiones del país

El corredor se extiende por 448 kilómetros de extensión, que pasaría por tres tramos.

Incluye la variante Tocancipá-Funza. El corredor Zipaquirá - Barbosa, Santander (con una extensión de 212 km). Desde Barbosa hasta Barrancabermeja (con una extensión de 182 km).

​Este es el trazado del Corredor Férreo Central que conectará a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca con los puertos del Caribe.​​ Foto: Presidencia

“El Corredor Férreo Central tiene un papel fundamental para el sistema ferroviario nacional porque permite la integración de los principales centros de producción y consumo, como son la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca con los puertos del Caribe”, declaró Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

El funcionario destacó que este proyecto permitiría “la integración regional con plataformas de logística intermodal y corredores estratégicos”.

La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

La proyección es a largo plazo; la entidad gubernamental aseguró que esta construcción esperaría transportar 11,3 millones de toneladas al año 2053. Se prevé que el principal enfoque sea con la carga a granel, carga general y el transporte de carbón.

En conclusión, en caso de que sea viable la construcción y se lleve a cabo, esta reduciría el costo y el tiempo de transporte del carbón, carga a granel y carga general. Así mismo, conectaría comercialmente a Bogotá, Cundinamarca, Santander, Magdalena Medio y Puertos del Caribe.

El alto costo de los estudios obedecería a la complejidad del proyecto, entendiendo que se trata de un nuevo sistema ferroviario nacional.