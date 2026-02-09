La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

Con la finalización del primer mes del año, la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el más reciente balance del comportamiento de carga y pasajeros de los proyectos aeroportuarios y férreos en el primer mes de 2026, y resaltó el aumento del 23 % en carga y del 15 % en pasajeros, frente al mismo periodo de 2025.

En primer lugar, se destacó que las terminales aéreas concesionadas reportaron que en enero de este año se movilizaron 3.915.869 pasajeros y 96.287 toneladas, resaltando la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el cual transportó a 2.096.054 pasajeros y 89.260 toneladas, siendo esta la cifra más alta en los últimos 10 años.

Miles de personas se movilizaron en las últimas semanas por las terminales del país. Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Por otra parte, los corredores ferroviarios de La Dorada–Chiriguaná, Bogotá–Belencito y el Tren del Atlántico transportaron 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, consolidando la reactivación férrea y el regreso del tren al país.

“Este incremento responde a la confianza y garantías que el Gobierno del Cambio ha entregado a los distintos generadores de carga, además de las inversiones e intervenciones de mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura, aportando a la eficiencia logística, la competitividad de los territorios y el desarrollo económico del país”, indicó Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.

Cabe destacar que la ANI ha realizado intervenciones en diversas zonas del país para lograr una mejora en los tiempos de desplazamiento de miles de personas y dar cumplimiento a las metas definidas por el Gobierno Nacional en la materia.

“La ANI ha invertido más de $578.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura férrea y el material rodante, y hemos suscrito inversiones para la ampliación de los aeropuertos El Dorado (Bogotá), Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso Bonilla (Palmira) y Los Garzones (Montería), entre otras adecuaciones”, destacó la entidad.

Enero de 2026 mostró un repunte en el número de los pasajeros. Foto: Getty Images / Swell Media

Afectaciones por las lluvias en el país

En los últimos días, la ANI ha señalado que, a raíz de las fuertes lluvias que se presentan en el país, ha tenido que brindar asistencia a cinco concesiones para la remoción de árboles, material rocoso, deslizamientos de tierra y pérdidas de banca, y que trabaja en la adecuación de la infraestructura vial (puentes y carreteras) para permitir a los ciudadanos viajar de forma segura.

Por medio de los canales de atención de la entidad se pueden reportar las situaciones de emergencia o las violaciones a las normas que rigen en las vías del país.